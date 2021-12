Irene Montero (Podemos) ha participado en una charla telemática con las ministras de Igualdad de Argentina y Perú en la que ha expresado sus quejas sobre «los estereotipos» que se achacan a las mujeres feministas. «Hay muchos estereotipos que tienen que ver con el cuerpo. El de las feministas no se depilan, por ejemplo. Pueden parecer idioteces pero, no es menor porque hace a muchas mujeres tener muchos complejos, muchas inseguridades», ha expresado la también dirigente de Podemos.

Se trata de unas declaraciones enmarcadas en una charla de cerca de una hora organizada por Alfredo Serrano Mancilla, activista ligado a Podemos que ya entrevistó a Pablo Iglesias cuando afirmó que era «un monje de clausura» y no un ligón. Junto a Irene Montero han expresado sus opiniones Eli Gómez, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, y Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.

Al ser preguntadas sobre esos estereotipos, las tres se han quejado amargamente de las etiquetas que les colocan los medios de comunicación. Además, de las ideas relacionadas con el físico, las tres han coincidido en que se trasmite la idea de que las feministas quieren perjudicar a los hombres.

«Eso es importante. Que las mujeres estamos en contra de los varones. Circula la idea de que básicamente queremos sustituir a todos los hombres y generar una sociedad de opresión contra ellos», ha afeado Irene Montero coincidiendo con sus compañeras de debate.

Por otra parte, señala los estereotipos ligados a la imagen de las feministas. «Hay muchos estereotipos que tienen que ver con el cuerpo. El de las feministas no se depilan, que las feministas no pueden ser guapas o que las feministas no pueden ser feas. Lo señalo porque pueden parecer idioteces pero, en realidad, vivimos en sociedades donde el físico y la apariencia cuenta mucho para la autoestima y para la realización personal. Además, las redes sociales no fomentan esto. Me parece que no es menor porque hace a muchas mujeres tener muchos complejos, muchas inseguridades y no es casual que los adversarios generen tantas ideas sobre el cuerpo y las mujeres feministas», ha expresado Irene Montero.

«Feminazismo»

En el mismo sentido, las otras dos ponentes coinciden en quejarse del calificativo de «feminazis» cuando muestran posturas «radicales». Las dos ministras de Igualdad de Latinoamérica coinciden en que criticar que se difunda la idea de que quieren «castraciones» para los hombres. «Eso se utiliza para menospreciar a la mujer feminista y divulgar la idea de que es aburrida, renegada, amargada y que siempre está buscando censurar y castigar», ha afeado la alto cargo del Gobierno radical de Pedro Castillo (Perú).

«Vincular al feminismo con el nazismo cada vez es más habitual y tiene una gran gravedad. Es muy grosero vincular un movimiento que busca una civilización de iguales con el nazismo. Hemos vivido suficiente tiempo el machismo nazi y no se habla de ello», relata la ministra argentina del ramo.

En otro orden de asuntos, preguntadas sobre lo que «más detestan» de su puesto como ministras y de su día a día, Irene Montero ha criticado su agenda llena de actos. «Detesto que nunca ha sido menos independiente en mi vida. Ahora lo tengo todo organizado con varios días de antelación. Cualquier imprevisto está también organizado. No hay lugar para la improvisación. No hay lugar muchas veces para la soledad también porque tengo tres hijos pequeños, dos hijos y una hija», lamenta la ministra de Igualdad.

«Echo de menos el tiempo para estudiar, para leer, para pensar… A veces pienso que voy con la lengua afuera y que hay poco espacio para la reflexión pero bueno. Por suerte tengo también un buen equipo y una buena familia. Con el equipo del Ministerio siempre que podemos procuramos comer juntas y pensar, hablar y compartir algunas lecturas», ha desvelado Irene Montero.