Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Canarias y nuevos contagios confirmados

El crucero de expedición MV Hondius se ha convertido en el foco de atención internacional tras la detección de un brote de hantavirus, una de las variantes más peligrosas de esta familia de virus. La embarcación, que navega hacia las Islas Canarias, tiene previsto llegar a Tenerife en medio de un dispositivo sanitario sin precedentes, diseñado para contener posibles contagios y evitar una expansión mayor del virus.

A bordo viajan alrededor de 130 personas entre pasajeros y tripulación, procedentes de más de 20 nacionalidades. En las últimas semanas, la situación ha evolucionado rápidamente: se han confirmado varios casos en diferentes países, se han producido fallecimientos y numerosos contactos están siendo monitorizados por autoridades sanitarias en distintos continentes.

La prensa internacional ha puesto el foco en Canarias después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aceptado, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abrir España y en concreto las Islas Canarias al crucero del brote de hantavirus, el MV Hondius. Entre los medios que han desatado la voz de alarma, destacan The Washington Post, France 24, Daily Mail, The Sun o The Economist. El periódico The Washington Post titula en un artículo de opinión: «El brote de hantavirus es una advertencia que el mundo no puede ignorar». The Economist: «La noticia de un virus transmitido por el aire es alarmante».

Tensión entre Sánchez y el Gobierno de Canarias

Pedro Sánchez ha ordenado en la madrugada de este domingo que el crucero del hantavirus MV Hondius sea acogido en el puerto de la isla de Tenerife, en el marco de la gestión de la crisis sanitaria derivada de un brote de hantavirus detectado a bordo del buque. La decisión se ha adoptado después de que el Gobierno de Canarias manifestara su negativa a autorizar el fondeo del barco mientras no se garantizara la evacuación completa de los pasajeros en 24 horas. Sánchez invade así la autonomía de Canarias y ordena el fondeo forzoso del crucero del hantavirus en contra de Clavijo.

Un brote poco común pero preocupante

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que, en la mayoría de sus variantes, se transmite a través del contacto con roedores infectados. Sin embargo, la cepa Andes presenta una característica excepcional: puede transmitirse de persona a persona, lo que incrementa considerablemente su potencial de propagación.

Aunque este tipo de transmisión sigue siendo raro, la aparición de varios casos en un entorno cerrado como un crucero ha elevado la preocupación de expertos y organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que podrían aparecer más contagios, especialmente entre contactos estrechos de los pasajeros afectados.

Expansión internacional y vigilancia sanitaria

La crisis ya no se limita al barco. Diferentes países han activado protocolos de vigilancia epidemiológica tras detectar posibles casos relacionados:

Hospitales europeos han ingresado a pasajeros evacuados para observación.

Autoridades sanitarias investigan contactos en vuelos internacionales.

Algunos países han aislado preventivamente a viajeros a la espera de resultados.

Los Centros para el Control de Enfermedades y Prenvención (CDCP) están monitorizando posibles casos en Estados Unidos.

Este despliegue refleja el temor a una propagación internacional, aunque por el momento los casos siguen siendo limitados y controlados.

Plan de actuación en Canarias

Ante la llegada del crucero a Tenerife, las autoridades españolas han diseñado un plan específico para minimizar riesgos. El barco no atracará directamente en puerto, sino que permanecerá fondeado frente a la costa. Desde allí, los pasajeros serán evacuados de forma escalonada y trasladados bajo control sanitario.

En el caso de los ciudadanos españoles a bordo, está previsto su traslado a instalaciones hospitalarias especializadas como el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena preventiva en habitaciones individualizadas.

¿Debe preocupar este brote?

A pesar de la gravedad de los casos detectados, los expertos insisten en que no estamos ante una situación comparable a una pandemia global. El hantavirus, incluso en su variante Andes, no se transmite con la misma facilidad que otros virus respiratorios como la gripe o el covid.

Las claves para entender el riesgo real son: