Los guardias civiles denuncian fallos en los airbags de los motoristas que «ponen en peligro la vida»

La Asociación Española de Guardias Civiles ha denunciado a través de un comunicado «fallos en los chalecos airbag de activación electrónica» proporcionados por la DGT, que están «poniendo en peligro la vida» de los agentes que utilizan a diario las motos oficiales en su jornada de trabajo. Por ello, exigen una «exhaustiva investigación» al organismo subordinado del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como reza la nota de denuncia emitida este lunes por parte de la AEGC, el problema de los airbag defectuosos reside en «unos accionamientos incorrectos», que en casos concretos ocurren cuando «sin ningún motivo, a los agentes se les activa el airbag cuando están circulando». La asociación de profesionales de la Guardia Civil resalta que no se trata de «un hecho aislado» y sí de varios sucesos que «están poniendo en peligro la vida de los agentes de la Agrupación».

«Gracias a la gran pericia y profesionalidad de los compañeros, junto a la baja velocidad, les permitió detener las motocicletas con seguridad tanto para ellos como para el resto de los conductores», se añade, dejando claro que sólo la destreza de los agentes de la Guardia Civil ha evitado un desenlace que puede ser trágico en el futuro si no se solucionan los problemas con el accionamiento de los airbag.

Desde la asociación requieren a la DGT que garanticen «el correcto funcionamiento» de «todos y cada uno» de los chalecos airbag. Asimismo, también se pide «esclarecer las causas de los fallos», además de una «revisión exhaustiva de los dispositivos distribuidos para identificar posibles defectos técnicos».

Desde la DGT, según informa Europa Press, la empresa encargada de los airbags que han resultado defectuosos «ya está informada» y analiza las causas, barajando si se trata de «una circunstancia de la mecánica del chaleco o por la manipulación a la hora de ponérselo el agente». También se desliza que se han repartido hasta la fecha más de 5.000 chalecos para los motoristas de la Guardia Civil y que «han sido tres casos concretos» los que denuncia este lunes la AEGC a través de un comunicado en su página web.

Marlaska, señalado por la Guardia Civil

En cuestión de días, dos asociaciones de agentes de la Guardia Civil han desvelado condiciones inadmisibles en el material de los trabajadores de la Benemérita. El pasado jueves, la JUCIL denunció ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el maltrato del Gobierno a los agentes en prácticas de la Benemérita por falta de chalecos antibalas «adecuados». La denuncia se presentó contra la Dirección General del cuerpo, adscrita al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que ya había admitido la carencia de estos elementos necesarios para los guardias civiles.

JUCIL resaltó en un comunicado el «reiterado incumplimiento» de la normativa en la dotación de chalecos para alumnos en prácticas. Además, exponía que esto es contrario a la Ley de Riesgos Laborales. La asociación declaraba que «a pesar de enfrentarse a los mismos riesgos que sus compañeros en activo, no cuentan con los chalecos antibalas adecuados», y avisó que el material en uso actualmente compromete la «capacidad de reacción y operatividad» de los agentes, con especial hincapié en los que se encuentran en prácticas, quienes no cuentan con estos útiles o lo hacen con unos que no son de su talla. JUCIL destacó que la situación se repite «año tras año».