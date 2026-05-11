El Gobierno sopesa otra cesión al nacionalismo: exámenes en catalán para los médicos del MIR

El Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando la petición del Ejecutivo de la Generalitat, que preside Salvador Illa, para que los exámenes de los médicos del MIR se hagan en catalán para aquellos aspirantes que lo deseen. Así al menos lo sostiene la consellera de Salut del Gobierno catalán, Olga Pané i Mena, en una respuesta parlamentaria hecha pública recientemente en el Boletín Oficial del Parlamento Catalán.

La consellera responde así a una pregunta formulada por la diputada de Junts Carme Renedo i Puig. En nombre del Gobierno catalán, la consellera responde oficialmente que «el Ministerio de Sanidad es consciente de esta cuestión y ha informado que la está analizando, en el marco de sus competencias». La respuesta, que fue publicada el pasado 6 de mayo, presenta al ministerio que dirige Mónica García abierto, por primera vez, a estudiar una petición que también habían hecho previamente desde el PNV.

Sin embargo, hasta la fecha el «no» de Mónica García había sido rotundo. Su respuesta a los socios parlamentarios del PNV, que pedían exámenes MIR en vasco y también, desde Junts, en catalán. Sencillamente, el ministerio se negaba a abrir ese melón, pero según la consellera Pané, se ha abierto una posibilidad y «el Gobierno de la Generalitat permanece atento a la evolución de este trabajo y continuará participando en los espacios de coordinación institucional correspondientes».

Hasta ahora, desde el Ministerio de Sanidad han alegado «el difícil encaje legal» para rechazar la petición tanto del PNV como de Junts, cuyos votos son, por otra parte, vitales para el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria.

No obstante, según la versión de la consellera catalana Olga Pané, que se caracteriza por su perfil técnico, como médico y gestora, dentro del gobierno monocolor del PSC, el Ministerio de Sanidad, que tiene plenas competencias sobre los exámenes de los médicos internos residentes, lo está evaluando.

Fuentes del Ministerio de Sanidad advierten que se está estudiando la posibilidad de que el conocimiento de la lengua cooficial puntúe como un «mérito adicional» en el concurso, pero sin que llegue a ser «un requisito excluyente» a la hora de realizar el examen nacional.

El ministerio ha reiterado en varias ocasiones que el examen solo puede realizarse en español, porque se trata de una única prueba de «carácter nacional» y similar para todo el Estado, mientras que tanto PNV como Junts demandaban esta reforma. De hecho, la formación independentista catalana exige que las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada (MIR, EIR, FIR, BIR, PIR y RFIR) previstas para 2027 se realicen ya en catalán.