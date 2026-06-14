El Gobierno nacionalizó al chavista de las cloacas cinco meses después de atacar en el Congreso a Peinado y la UDEF

El Gobierno de Pedro Sánchez nacionalizó al chavista de las cloacas del PSOE, el ex viceministro venezolano de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, cinco meses después de atacar en el Congreso de los Diputados al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, y a un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Por estos hechos, el PP ha presentado una batería de preguntas en la Cámara baja -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- para exigir al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que explique sus «conexiones» con la ex fontanera socialista Leire Díez y el citado ex dirigente chavista, que consiguió la nacionalización el 21 de abril de 2025 a través de la ley de Memoria Democrática después de prestarse a colaborar en la guerra sucia de los socialistas, con su declaración en el Congreso el 28 de noviembre de 2025. Esto es, cinco meses antes.

En concreto, en la exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Popular denuncia que «en connivencia con Leire Díez, Nervis Villalobos fue citado por el Grupo Socialista para comparecer el 28 de noviembre de 2024 en la denominada comisión de investigación sobre la ‘Operación Cataluña’ en la que arremetió, con la ayuda de los portavoces de determinados grupos (probablemente aleccionados por Leire Díez) contra el juez Juan Carlos Peinado, el fiscal José Grinda o un agente concreto de la UDEF».

Cabe recordar que para entonces, la cloaca del PSOE encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán estaba plenamente operativa desde hacía meses. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, durante los días de reflexión de Sánchez por la imputación de su mujer, la considerada por los agentes como el «punto de inflexión» en la presunta actividad criminal de la red.

Así, la cloaca desplegó en ese momento toda una estrategia desde la sede nacional del PSOE para desacreditar a jueces y fuerzas de seguridad que investigaban al partido de Sánchez, a su Gobierno y su entorno familiar más cercano, esto es, a su esposa y también a su hermano, David Sánchez, enchufado en la Diputación socialista de Badajoz.

Además de Leire Díez y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, participaron en aquella reunión su adjunto, Juanfran Serrano; el empresario Javier Pérez Dolset; el ex presidente de Correos, jefe de gabinete de Sánchez en la oposición y pareja de la diputada Isaura Leal, Juan Manuel Serrano; Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de Sánchez en Moncloa, y también Ion Antolín, que era director de Comunicación del PSOE.

Poco antes de aquella comparecencia de Nervis Villalobos, el sumario muestra ya una conversación entre éste y Leire Díez el 25 de octubre de 2024 en la que el ex viceministro venezolano refiere la situación de su expediente de nacionalización ante el Ministerio de Justicia y le indica: «Creo que estamos en un punto clave», a lo que Díez responde: «Lo he mandado para que lo miren».

Asimismo, poco después de dicha comparecencia en la que Villalobos efectuó unas declaraciones «coincidentes» con los intereses del grupo de Leire Díez, señala el PP, se produjo una nueva conversación sobre el avance de su expediente de nacionalización. Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2024, Leire Díez y el abogado Ismael Oliver hablaron sobre la concesión de esta nacionalidad, identificando como «Félix» a la persona que debía informarles sobre el curso de dicho expediente.

En este contexto, Leire Díez trasladó a Oliver el 19 de diciembre: «Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis. Y ya se me ha escapado ayer Félix (sic)». Mientras que el día 20, la propia Díez comentó a Oliver que «ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la Audiencia Nacional en la que le piden 9 años».

«Por el motivo de fondo (la tramitación de un expediente ante el Ministerio de Justicia), el interlocutor (el entonces secretario de organización del PSOE y diputado Santos Cerdán) y el espacio temporal (el día 19 de diciembre hubo sesión plenaria en el Congreso), no parece descabellado que el ‘Félix’ que informó a Santos Cerdán sobre este expediente pudiese haber sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños», subraya el Grupo Popular que dirige la portavoz, Ester Muñoz.

De ser así, prosiguen los populares, «esto indicaría que el ministro de Justicia era conocedor de que Santos Cerdán estaba interesándose por el resultado de un expediente para una persona que, poco antes, había acudido citada por el Grupo Socialista a una comisión de investigación parlamentaria para arremeter contra un juez y un fiscal».

«Gravedad mayúscula»

A juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, «supondría un hecho de una gravedad mayúscula que el ministro de Justicia hubiese actuado desde su posición en connivencia con una trama criminal dirigida y financiada por el PSOE para atacar a jueces, fiscales y agentes de la policía judicial».

Por ello, los diputados del PP Pedro Muñoz Abrines, Ángel Ibáñez, Álvaro Pérez y Macarena Montesinos preguntan al Gobierno si «es el ministro Félix Bolaños el ‘Félix’ referido en las conversaciones entre Leire Díez y el abogado lsmael Oliver».

También quieren saber los populares si Boñalos «informó en alguna ocasión a Santos Cerdán» sobre las circunstancias relativas al expediente de concesión de nacionalidad española de Nervis Villalobos.

En este sentido, otra de las preguntas formuladas por el Grupo Popular reza: «¿Conocía el ministro Bolaños que el interés de Santos Cerdán por este expediente respondía a que el citado Nervis Villalobos estaba colaborando con un equipo que trabajaba en atacar las investigaciones policiales y judiciales que afectaban al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez?», plantean los populares.

Además, los populares instan al Ejecutivo a aclarar si Bolaños «hizo alguna gestión dentro de su Ministerio para orientar y facilitar la obtención de la nacionalidad española para Nervis Villalobos después de que éste hubiese accedido a comparecer en el Congreso de los Diputados a propuesta del Grupo Socialista y a atacar en dicha comparecencia a un juez, un fiscal y un agente de la UDEF». El diputado del PSOE que interrogó al ex dirigente chavista y puso en bandeja sus ataques a jueces y policías fue el portavoz adjunto de Interior y electo por Ávila, Manuel Arribas Maroto.

En última instancia, el Grupo Popular emplaza al Gobierno a responder sobre la siguiente cuestión: «¿Formó parte esta gestión de algún acuerdo para que Nervis Villalobos participase en la estrategia de desinformación y extorsión planificada y financiada desde el PSOE y ejecutada por Leire Díez contra jueces, fiscales y agentes, incluyendo en esa participación su intervención en una comisión de investigación a propuesta del Grupo Socialista?», remachan los populares.