El BOE lo confirma: los días 11 y 18 de septiembre son festivos y habrá puente en estas comunidades

Con la llegada de septiembre, millones de españoles regresan de sus vacaciones y vuelven a la rutina: vuelta al trabajo, colegios, ejercicio… No obstante, no para todos será igual ya que algunas comunidades disfrutarán de algunos días festivos en este mes.

Si atendemos el calendario laboral de la Seguridad Social, podemos comprobar que existen distintas jornadas de descanso alrededor de varios puntos de España.

Estos son los diferentes festivos y puentes en septiembre

El primer festivo en España llega mañana, 2 de septiembre, con la celebración del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta jornada se ve envuelta por las tensiones tras la invasión civil marroquí del pasado 30 de julio y las manifestaciones convocadas a las 20:00 horas frente a los ayuntamientos de más de 250 municipios y del Congreso de los Diputados.

El próximo martes 8 de septiembre, se celebra en Gran Canaria la festividad de la Virgen del Pino, el Día de Extremadura en honor a la Virgen de Guadalupe y el Día de Asturias y la Virgen de Covadonga. En ninguna de las tres zonas es festivo el lunes 7 de septiembre, por lo que no hay puente a menos que se haga uso de días de libranza.

La primera comunidad que podrá disfrutar de un puente es Cataluña, ya que dispondrá de tres días de descanso con la celebración de la Diada Nacional el próximo 11 de septiembre.

Cuatro días más tarde, el martes 15 de septiembre, Cantabria contará con un día festivo por la Virgen de la Bien Aparecida. La segunda comunidad que gozará de un puente directo es Fuerteventura gracias a Nuestra Señora de la Peña, coincidiendo con el viernes 18 de septiembre.

El calendario festivo canario concluye el jueves 24 de septiembre con la celebración de Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro. Lamentablemente para los herreños, no tendrán puente al ser el viernes 25 día laborable.

Festivos nacionales restantes a lo largo del año

En el conjunto global español, el calendario de 2026 contempla cuatro festivos comunes hasta fin de año. Tras los cinco celebrados hasta la fecha, restan por disfrutar los siguientes festivos nacionales: el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Novedades en los permisos para funcionarios

Como carácter especial este año, todos los cargos públicos al servicio de la Administración General del Estado cuentan con una novedad en su régimen de descanso. Al coincidir en sábado el festivo nacional del pasado 15 de agosto, los empleados públicos han obtenido un día de libranza de acuerdo al artículo 9.8 de la Resolución de 28 de febrero de 2019 de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuando algún festivo de carácter nacional coincida en sábado, se reconocerá un día adicional de permiso por asuntos particulares.

Jesús Cazorla, preparador de oposiciones, recuerda que la normativa dicta que «cuando algún festivo de carácter nacional coincida en sábado, se reconocerá un día adicional de permiso por asuntos particulares».

Esta medida afecta a un segmento muy importante del mercado laboral de España. Según datos del Ministerio de Hacienda, el Estado español cuenta con más de tres millones de trabajadores públicos y en torno al 18% del total de los trabajadores pertenecen al sector público.