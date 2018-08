El Ayuntamiento de Vigo no responderá por el derrumbe: no reparó el paseo pero se cubrió con un seguro

El Ayuntamiento de Vigo no responderá personalmente por el accidente de O Marisquiño: no reparó la plataforma pero se cubrió con un seguro. No atendieron a las exigencias que les hizo el PP desde mayo de que debían reparar la avenida y su plataforma porque se encontraba en un estado lamentable. Pero sí se dieron prisa en otra cuestión: en cubrirse personal y patrimonialmente con un seguro para evitar que accidentes de este tipo pudiesen acabar suponiéndoles un susto a ellos. Un susto en sus bolsillos personales.

El contrato del seguro se formalizó el 29 de junio de 2018. Justo a tiempo para evitar quebraderos de cabeza con el verano y la llegada de turistas. El contrato se fraguó en marzo y la presentación de ofertas económicas finalizó el 12 de abril pasado. La compañía que se hizo con la concesión fue Allianz en concurrencia con Mapfre. Y entre los protegidos por la póliza se encuentran todos los miembros del Ayuntamiento de Vigo, organismos autónomos y, por supuesto, los miembros de la comisión de fiestas de la ciudad.

El objeto del contrato, tal y como detalla el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, “garantiza las consecuencias económicas derivadas de responsabilidad civil/patrimonial”, en concreto, en “el ejercicio de las competencias del Concello de Vigo y de sus organismos autónomos, siguiendo la normativa vigente, y que durante la vigencia de este seguro pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente a los asegurados por los daños corporales o materiales o perjuicios” ocasionados como consecuencia de la labor oficial de los miembros del Ayuntamiento y del resto de cargos oficiales.

Mientras se tramitaba este seguro, el pasado mes de mayo, tres meses antes del accidente que se ha saldado con más de 300 heridos, el concejal del PP de Vigo, Miguel Fidalgo, —tal como publicó OKDIARIO— denunció públicamente al gobierno socialista local de temeridad por “la situación de peligro” en la que se encontraba el Paseo de las Avenidas. El mismo paseo que la noche del pasado domingo se derrumbó con casi cuatro centenares de personas encima.

“Cualquiera que pasee por aquí puede observar las losetas destrozadas, maderas rotas y puntas al aire que, en muchos casos, derivan en accidentes”, detallaba el edil popular en aquel entonces. Según evidenció Fidalgo, la conservación y el mantenimiento de esta zona, “como determina el convenio y reiteran los tribunales en diferentes sentencias es responsabilidad del Ayuntamiento“.

Según el acuerdo que mencionaba el popular, “el Ayuntamiento se compromete al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación, al pago del alumbrado público y del agua consumida, así como al mantenimiento de los jardines, mobiliario urbano, limpieza, asfaltado, conservación de túneles, vigilancia, etc.”.

Pero lo cierto es que las obras de mantenimiento nunca llegaron. Y el resultado fue visible: más de 300 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, aunque no se temió por su vida, tras el accidente que se produjo en Vigo, en pleno festival de ‘O Marisquiño’, al desplomarse una pasarela de madera justo de esa zona durante una de las actuaciones.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, avanzó la misma madrugada tras el accidente que se investigarán las causas de este suceso, el cual se registró justo antes de la medianoche, mientras decenas de asistentes, muchos de ellos menores de edad, seguían la actuación del rapero mallorquín Rels B.