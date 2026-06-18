La fundación de Mayor Oreja pide que no se dé la nacionalidad a los menas tutelados para cortar el efecto llamada

La fundación Neos, presidida por el ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ha endurecido su postura contra la inmigración ilegal y el modelo jurídico español para obtener la nacionalidad. Tras el decreto de regularización masiva de Pedro Sánchez, Neos teme la dinamitación del Estado de Bienestar, teniendo en cuenta que sus últimos informes estiman que el coste de la inmigración para el Estado supera los 30.000 millones de euros anuales.

Después de su informe Inmigración en España: buenísimo o eficacia, la entidad publica un anexo con una batería de reformas legislativas, a su juicio imprescindibles para evitar que el sistema español quiebre, alertando que la población de residentes nacidos en el extranjero supera ya los 9 millones personas, mientras que desde 2005 más de 2,5 millones de extranjeros han adquirido la nacionalidad española.

Este jueves, Neos presentará informe y las nuevas medidas, en un evento en Valladolid, que correrá a cargo del coordinador de Jóvenes, Diego Yáñez, y que contará con la participación de su autor, Fernando Rosado. Así como del portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, en una evidente declaración de intenciones que muestra la proximidad de sus postulados en esta materia con la formación que preside Santiago Abascal.

Neos sobre el efecto llamada de los menas

Las últimas propuestas de Neos aspiran a paliar el problema de la inmigración masiva, poniendo el foco también en los menores no acompañados. Para Neos, España debe reformar el sistema e impedir que los menas tutelados por el Estado obtengan la nacionalidad, a fin de cortar el actual efecto llamada masivo, planteando en el horizonte un saldo migratorio neto cero de forma temporal, salvo en sectores con necesidades laborales acreditadas.

En un documento de propuestas de reforma que ha hecho público este miércoles, Neos defiende hasta seis cambios estructurales en la legislación de extranjería para adaptar las normas a la realidad migratoria actual, mucho más intensa que la existente cuando se diseñó el marco legal vigente.

Consideran que estas reformas son imprescindibles para recuperar el control de la política migratoria, frenar el efecto llamada y garantizar que la nacionalidad española solo se conceda a quienes acrediten una vinculación real y prolongada con el país.

Entre las medidas más destacadas figura la de que la competencia sobre los menas pase íntegramente a la Administración del Estado, con gestión unificada desde la llegada hasta la posible repatriación o la mayoría de edad.

El documento propone suprimir el sistema de reparto territorial entre comunidades autónomas y eliminar el estatus privilegiado que actualmente disfrutan estos menores en materia de residencia y trabajo. El fin declarado es ordenar el sistema, evitar incentivos a la llegada irregular y priorizar el retorno del menor a su familia o país de origen cuando sea posible.

Las 6 reformas sobre inmigración de Neos

Junto a esta medida, Neos plantea seis reformas concretas:

1. Elevar los años de residencia necesarios para acceder a la nacionalidad española. El documento propone modificar el Código Civil para exigir una vinculación más prolongada y estable con España. Se plantea ampliar los plazos de residencia exigidos tanto en el régimen general como en el de refugiados, en el de nacionales iberoamericanos y en el acceso por matrimonio.

2. Reforzar el Código Penal frente a la entrada violenta o fraudulenta, para que determinadas conductas no queden reducidas a una mera respuesta administrativa.

Defienden la creación de nuevos tipos penales específicos para proteger las fronteras ante supuestos de entrada violenta, uso de fuerza, daños en instalaciones fronterizas o elusión fraudulenta de controles. También propone castigar la entrada con documentación falsa, la simulación de minoría de edad y el reingreso ilegal en España tras una devolución o expulsión.

3. El Estado asume la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

La fundación sostiene que la competencia sobre los menas debe pasar a la Administración del Estado con una gestión unificada desde la llegada hasta la eventual repatriación o la mayoría de edad. Propone suprimir el sistema de reparto territorial entre comunidades autónomas y eliminar el estatus privilegiado en materia de residencia y trabajo. El objetivo es ordenar el sistema, evitar incentivos de llegada irregular y priorizar el retorno del menor a su familia, entorno o país cuando sea posible.

4. Ampliar el internamiento en centros de internamiento para extranjeros (CIEs) para hacer efectivas las devoluciones, pues consideran que el plazo vigente dificulta la ejecución efectiva de muchas expulsiones y devoluciones. La propuesta plantea aumentar el plazo máximo de internamiento en los CIEs, pasando del límite actual de dos meses a seis meses, con posibilidad de prórroga en casos de falta de cooperación o retrasos documentales.

5. Eliminar el arraigo como vía ordinaria de regularización para devolver al Parlamento el control sobre las decisiones centrales de política migratoria.

La fundación sostiene que las regularizaciones por arraigo han terminado funcionando como una vía ordinaria de acceso a la residencia para personas que entraron o permanecieron irregularmente en España. Por ello, propone suprimir las modalidades de arraigo y limitar las autorizaciones excepcionales a razones humanitarias o de colaboración con la Justicia.

6. Endurecer los requisitos para renovar y mantener la residencia.

Neos plantea reforzar las condiciones exigidas para renovar autorizaciones de residencia temporal, incluyendo la ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. También propone extinguir la autorización inicial cuando el extranjero permanezca fuera de España más de seis meses en un año y endurecer las condiciones de la residencia de larga duración.