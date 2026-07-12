Hoy 12 de julio de 2026, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas dispersas. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas aumentarán levemente en el interior; en el litoral, se mantendrán estables. El viento soplará flojo, cambiando a sureste en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor agradable

El tiempo en Barcelona se presenta cálido y luminoso, con un cielo parcialmente despejado que se despereza lentamente al amanecer, a las 6:28. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 32 grados, pero la sensación térmica podrá llegar hasta los 36, haciendo que el ambiente se sienta algo más pesado. Sin embargo, no hay rastro de lluvias en el horizonte, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

A medida que transcurra la jornada, el viento del este soplará de forma suave, alcanzando únicamente los 15 km/h, lo que no debería resultar incómodo. Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, alrededor de 29 grados y el cielo continuará en su mayor parte despejado. La puesta del sol, a las 21:24, ofrecerá un hermoso cierre a este día veraniego, invitando a disfrutar de las terrazas y los paseos al caer la tarde.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes cargadas y lluvia a la vista

El día amanece nublado en L’ Hospitalet de Llobregat, con un aire cargado de humedad que presagia inestabilidad. Las primeras luces del sol apenas logran filtrarse entre las nubes, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente inquieto. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 24°C, pero la sensación térmica podría llegar a 35°C, casi sofocante.

Sin embargo, la tarde traerá un cambio notable. La previsión indica lluvias, con ráfagas de viento que alcanzarán los 35 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un desafío. Se aconseja salir preparado: un paraguas a mano será esencial para enfrentar la inminente tormenta que se acerca.

Cielo despejado y ambiente caluroso en Badalona

El día amanece en Badalona con una temperatura mínima alrededor de 22°C y un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de la luz del sol desde las 06:28. A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán los 23°C y se mantendrán en una tendencia ascendente, aunque el ambiente puede sentirse algo pesado debido a la alta humedad, que rondará el 95%. No se espera lluvia y el viento soplará de manera suave, con una velocidad media de 20 km/h.

Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 32°C, ofreciendo un ambiente caluroso. El cielo se presentará parcialmente nublado, pero sin riesgo de precipitaciones. El atardecer se apreciará a las 21:24, brindando casi 15 horas de luz. La sensación térmica, sin embargo, podría ser más intensa, alcanzando hasta 37°C. En general, será una jornada cálida y agradable, perfecta para disfrutar del aire libre.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo en Sabadell transcurre con estabilidad a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilan entre los 19 y 36 grados. La brisa será suave, permitiendo que la jornada se sienta fresca y placentera, sin posibilidad de lluvias a la vista.

Aprovechar estas condiciones es perfecto para salir a dar un paseo por los parques o disfrutar de una comida al aire libre. La tranquilidad reinante anima a realizar actividades cotidianas sin prisa, disfrutando del ambiente amable de la ciudad.