Cielos poco nubosos y vientos suaves en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto de Andalucía este 12 de julio de 2026, alternando con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad baja en la vertiente atlántica y el extremo oriental. Las temperaturas máximas descenderán en el interior oriental, mientras que en el resto no se esperan cambios significativos. Los vientos serán de componente oeste, soplando de manera floja a moderada en la costa y flojos en el interior.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de julio

Calor y brisa en un día soleado en Sevilla

El día se despliega en Sevilla como un lienzo donde el cielo se viste de un suave azul, casi despejado, mientras el sol comienza a ascender a las 07:13, adentrándose con calidez en la jornada. Con temperaturas que irán desde los agradables 18 grados por la mañana hasta alcanzar los 32 en su punto máximo, todo indica que será un día tórrido. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, hay un leve riesgo de que algunos ligeros chubascos puedan hacer su aparición durante la tarde, sobre todo cuando el termómetro comience a bajar.

En cambio, el viento soplará con suavidad desde el suroeste, alcanzando unos 15 km/h, aportando un ligero alivio a la sensación térmica que podría sentirse más intensa, rondando los 31 grados. Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado y cargado a medida que la humedad aumente, alcanzando máximas del 95%. Con una puesta de sol programada para las 21:45, Sevilla disfrutará de una larga jornada iluminada, donde el calor y la brisa se fusionarán en un abrazo veraniego.

CÃ³rdoba: cambios inminentes con viento y lluvia

El día comienza con un aire fresco que anticipa cambios inminentes en el tiempo. Los cielos, con un tono grisáceo, se preparan para recibir rachas de viento fuerte que oscilarán entre 15 y 30 km/h, creando un ambiente inestable. La mañana se presenta con temperaturas alrededor de 18°C y una probabilidad de lluvia del 20%, mientras se avanza hacia una tarde más cálida, donde se alcanzarán los 35°C.

Sin embargo, este aumento de calor no será sinónimo de tranquilidad. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, generando una sensación térmica que podría llegar a los 34°C. Con una alta humedad que rondará el 90%, la tarde será pesada y propensa a la incomodidad. Es recomendable llevar paraguas, ya que no se descartan sorpresas de lluvia, especialmente en los momentos de mayor inestabilidad.

En Huelva, nubes dispersas y ambiente agradable

Las previsiones indican un tiempo estable con nubes dispersas durante la mañana y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y los 28 grados. Se prevén algunas ráfagas de viento suaves, pero sin grandes cambios a lo largo del día ni riesgo de lluvia en la tarde-noche.

Esta jornada se presenta ideal para disfrutar de un relajante paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece, perfecto para realizar actividades al aire libre o simplemente para desconectar y disfrutar del entorno.

Cielo nublado y ambiente húmedo en CÃ¡diz

Este viernes amanece en Cádiz con un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondan los 22 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más alta. La humedad relativa alcanzará el 80%, lo que generará un ambiente algo pesado. A lo largo de la mañana, no se prevé lluvia y el viento soplará de manera constante desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que pueden llegar hasta 35 km/h, por lo que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y las temperaturas aumentarán, alcanzando una máxima de 26 grados. A pesar de que la posibilidad de lluvia es baja, el ambiente húmedo persistirá hasta el ocaso, que se producirá a las 21:44, brindando unas buenas 14 horas de luz. Sin duda, será un día fresco y agradable, ideal para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: día soleado y cálido ideal para pasear

La mañana en Jaén se presenta soleada y despejada, con temperaturas agradables que rondan los 20 grados. Un ligero viento del noreste soplará suavemente, proporcionando un ambiente fresco ideal para comenzar el día. A medida que avance la jornada, el calor se intensificará, alcanzando máximas de hasta 34 grados en la tarde, aunque la temperatura se mantendrá agradable por la noche. No olvide llevar protección solar y una prenda ligera, ya que el sol brillará con fuerza y se prevé un día agradable perfecto para pasear al aire libre.

Calor intenso y viento suave

en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas, con mínimas de 22 °C que invitan a disfrutar del aire matutino. A medida que avance la jornada, el mercurio subirá hasta alcanzar los 35 °C, mientras el viento soplará de forma suave desde el sur, generando una sensación térmica más cálida.

Aunque la mañana se presenta tranquila, hay que estar atentos a las ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h por la tarde. Se recomienda llevar agua y protección solar, ya que la tarde podría traer un calor intenso y un aumento en la humedad, alcanzando hasta un 80 % en su punto máximo.

Granada: cielos despejados y ambiente templado

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente templado, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 18 grados y aunque la humedad puede elevarse en algunos momentos, el bienestar térmico se mantiene agradable.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán los 20 grados, manteniendo el cielo despejado. Una brisa suave de dirección variable sumará frescura, pero no es necesario abrigarse demasiado. Es un buen momento para disfrutar del sol y salir con ropa ligera.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un clima suave y despejado en Almería, con temperaturas que rondan los 24 grados. A medida que avanza la mañana, se experimenta un agradable aumento térmico, alcanzando los 29 grados, mientras el cielo se mantiene mayormente despejado.

Sin embargo, la tarde promete ser más cálida, con una máxima que podría llegar a los 31 grados. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra, ya que la sensación térmica podría alcanzar los 32 grados. Los vientos del sureste, con una velocidad de 15 km/h, aportarán frescura a lo largo del día.