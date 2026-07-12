El cielo se presentará poco nuboso o despejado en buena parte de la provincia, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el sistema Ibérico. Un viento flojo de dirección variable se intensificará hacia el mediodía en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente mientras el sol comienza su ascenso, convirtiendo el amanecer en un espectáculo dorado. A lo largo de la jornada del día de hoy, no se esperan lluvias que puedan interrumpir el brillo del sol y el viento soplará suavemente desde el sureste a una velocidad cercana a los 15 km/h, aunque esta brisa podría intensificarse en ráfagas puntuales que alcanzarán los 45 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22ºC y una máxima de 38ºC, con una sensación térmica que en algunas horas podría rozar los 39ºC, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo habitual.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y reluciente, ofreciendo un excelente telón de fondo para disfrutar de los últimos momentos de luz del día, que se despidió en torno a las 21:38. La humedad, aunque más baja en las primeras horas, podría hacer que el ambiente se sienta pesado a medida que avanza el día, alcanzando su pico máximo en el transcurso de la tarde. Con la jornada transcurriendo sin contratiempos meteorológicos, será un buen momento para salir y disfrutar de la vibrante vida en la ciudad.

Calatayud: cielo inestable con posibilidad de lluvia

El cielo de Calatayud se presenta inestable, con un ambiente cargado que anticipa una jornada de sorpresas meteorológicas. Esta mañana, la luz del sol comienza a filtrarse entre nubes, mientras el viento fresco empieza a hacer su presencia, preámbulo de lo que vendrá.

Con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 37, las diferencias son notables. Por la tarde, las probabilidades de lluvia aumentan hasta un 35%, junto a rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica máxima alcanzará los 36 grados, lo que, sumado a la alta humedad, puede resultar agobiante. Es un día para llevar paraguas y estar preparado ante cambios repentinos.

Tarazona: cielo nublado y ambiente fresco

El tiempo en Tarazona se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera un ambiente similar, con ligera probabilidad de lluvia que no afectará la jornada. El viento soplará suavemente, añadiendo un poco de frescura al ambiente.

Este es un día perfecto para disfrutar de un agradable paseo por la ciudad, ya que las temperaturas serán cómodas y hay un ambiente tranquilo para llevar a cabo las actividades diarias. Un café en una terraza puede ser una buena opción para saborear el día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET