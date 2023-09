Feijóo a Sánchez por enviarle a Puente: «Me pidió 6 debates en campaña y no comparece en el segundo»

El líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha caricaturizado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, después del desprecio que le ha hecho el líder socialista, quien ha declinado intervenir para responderle y ha delegado en el diputado Óscar Puente, sentado en la cuarta fila de la bancada del PSOE. «Me pidió seis debates en campaña y no comparece en el segundo», le ha lanzado a Sánchez, sentado en el escaño como mero espectador del gran aplauso que el Grupo del PP ha dedicado a Feijóo tras este estocazo dialéctico. Desde las filas populares en el Congreso se ha escuchado como llamaban «cobarde» al secretario general del PSOE.

«No voy a participar en El Club de la Comedia», ha dicho Feijóo sobre la intervención circense del ex alcalde de Valladolid, que no ha hecho referencia en ningún momento a la amnistía que el PSOE negocia con los golpistas del separatismo catalán para seguir en el poder. Tras ello, el candidato a la investidura se ha dirigido a Sánchez y le ha reprochado que la elección de Puente «ha venido usted a constatar la anomalía democrática que vive España con usted». «Es el primer presidente en funciones que pierde las lecciones, que aspira a volver a ser presidente pese a haber perdido y que no hace el debate de investidura del candidato alternativo. Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que usted protagoniza», ha criticado Feijóo al inquilino de la Moncloa. «El PSOE ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico de la democracia española», ha sentenciado tras escuchar a Puente.

Por su parte, fuentes del PP han reaccionado así al desprecio del líder socialista. «Sánchez utiliza de escudero al ex alcalde de Valladolid para no enfrentarse a Feijóo y evitar volver a perder un nuevo debate como el que le causó el presidente del PP en la última campaña electoral y ahorrarse, así, una nueva humillación», recuerdan.

«Arrogancia»

«Sánchez puede soportar la humillación de Puigdemont, pero no la de Feijóo. Eso es demasiado para quien gobierna con arrogancia», remarcan las citadas fuentes. «Para protegerse y evitar su derrota ha cruzado un nuevo límite que no tiene precedentes. Felipe González tuvo la dignidad de responder a Aznar tras ser derrotado en las urnas. Sánchez no es digno ni de la Presidencia, ni del acta, ni del cargo de secretario general del PSOE», enfatizan.

«Es curioso -prosiguen las fuentes- que a Óscar Puente, que era partidario de una abstención del PSOE para que Vox no entrara en la Junta de Castilla y León, le haya sacado Sánchez para mostrar su perfil más radical, el del nuevo Partido Socialista», apuntan desde el PP.

«El PSOE ha evitado sacar también al portavoz parlamentario, Patxi López, que llegó en su día a gobernar el País Vasco gracias al apoyo que le dio el PP. Están haciendo no solo oposición a Feijóo sino al PSOE de toda la vida, a sus dirigentes históricos», indican dichas fuentes. Feijóo también se ha referido a esto en su respuesta al diputado socialista.

De esta manera, para los populares, «Sánchez no sólo ha despreciado el correcto y educado parlamentarismo que ha existido en España desde la llegada de la Democracia, sino que también ha despreciado a todos los votantes españoles, sean del partido que sean. ¿Se puede caer más bajo?», se preguntan en el PP.