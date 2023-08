El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará este domingo en Sotomayor (Pontevedra) el tradicional acto de inicio del curso político que celebran los populares. Una cita para la que Génova ha cursado invitación a todos sus barones regionales con la vista puesta en poder «exhibir el músculo territorial» del PP -tras las elecciones del 28M- como un aval determinante para la investidura de Feijóo.

Así lo señalan a OKDIARIO fuentes de la dirección nacional, que ponen de relieve cómo el partido ha pasado en un año de gobernar en cinco comunidades (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León) y en la ciudad autónoma de Ceuta a hacerlo en otras seis (Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón, Cantabria y La Rioja) y en Melilla. Sin olvidar Canarias, donde ostenta ahora la vicepresidencia. Además, el PP obtuvo mayoría absoluta en el Senado el 23J.

De esta manera, con un mapa autonómico donde predomina el azul, los presidentes de estas regiones están dispuestos a hacer todo lo posible para que su líder llegue a La Moncloa, lo que «redundaría en el crecimiento» de sus territorios. Pero también del resto de comunidades, añaden las fuentes, porque «el de Feijóo será un gobierno para todos», aseguran.

Este viernes lo explicaba el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, advirtiendo de que si Feijóo no es investido presidente del Gobierno, ello será «un drama para la Comunidad Valenciana porque, como mínimo, todo seguirá igual».

«Nos interesa un presidente comprometido con la Comunidad Valenciana, no alguien que no la ha defendido (…) No tengo la mejor duda: si alguien puede conseguirlo es alguien que sabe de esto», declaró Mazón en una entrevista en Cope, aludiendo así a los 13 años de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia.

Precisamente, la última vez que Feijóo inició el curso político en Sotomayor como presidente de la Xunta fue en 2015. Desde entonces, el PP nunca volvió al Castillo de Sotomayor para celebrar su arranque de curso. La razón: el veto del PSOE, que pasó a presidir la Diputación de Pontevedra. Sin embargo, la victoria de los populares en las elecciones de mayo ha permitido recuperar la tradición de este lugar emblemático siete años después, en los que el PP organizó este pistoletazo de salida en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Esta vez, Feijóo se estrenará en el Castillo de Sotomayor como presidente nacional del PP, como ganador de unas elecciones generales y como candidato propuesto por el Rey Felipe VI para convertirse en presidente del Gobierno si supera la investidura, cuyo debate ha sido fijado los días 26 y 27 de septiembre.

Está previsto que numerosos barones y cargos del PP acudan al acto de este domingo en dicho concello pontevedrés. Entre ellos, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Murcia, Fernando López Miras; el de Galicia, Alfonso Rueda, que hará de anfitrión; las presidentas de Baleares y Extremadura, Marga Prohens y María Guardiola, respectivamente, y el jefe del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, entre otros. También asistirá el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Además, Feijóo estará arropado por el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo el año pasado en el mismo acto de Cerdedo-Cotobade, no podrá estar presente al encontrarse de viaje. Al igual que el presidente valenciano, Carlos Mazón, que tampoco se desplazará por motivos personales.