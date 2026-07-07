Feijóo se reúne con el empresariado vasco para atraer a votantes del PNV: «Hay margen de crecimiento»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste este martes en Bilbao a un encuentro con empresarios vascos con la intención de atraer votantes del PNV, según admiten en privado fuentes de la dirección popular.

Tales fuentes de Génova subrayan que esta visita de Feijóo a Vizcaya para verse con el empresariado vasco va en la línea del desplazamiento que hizo el pasado 2 de junio a Barcelona, donde participó en la 41ª reunión del Cercle d’Economia.

Para estas fuentes de la sala de máquinas del PP, «todavía hay margen de crecimiento en el número de diputados de País Vasco y Cataluña», destacan, en referencia a la representación que se disputará en estas circunscripciones en las próximas elecciones generales.

Y es que desde el PP quieren hacer ver ante los votantes descontentos de PNV y Junts, que estos partidos siguen sosteniendo al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, mientras su «política presupuestaria la hacen partidos de izquierda», en alusión a Sumar, Bildu y ERC.

«Es una anomalía que quienes confiaron en 2023 su voto a PNV y Junts, ahora vean cómo estas formaciones mantienen su apoyo al Gobierno cuando la política económica del mismo la marca la izquierda», insisten las mismas fuentes. Además, advierten del «desgaste» de estos socios de investidura de Pedro Sánchez por la «corrupción» que suma ya 126 imputados en el entorno del propio Ejecutivo central, el PSOE y el círculo más próximo del presidente.

El PNV es «partido sanchista»

Sobre la relación del PP con el partido que ahora lidera Aitor Esteban, las fuentes de la dirección popular subrayan que antes «el PNV estaba acostumbrado a ser bisagra, pero ahora es el partido sanchista», ahondan desde Génova sobre el respaldo de los penuevistas al inquilino de la Moncloa.

«No sabemos lo que el PNV espera de nosotros. Lo que está claro es que Feijóo no le debe nada al nacionalismo», recalcan las fuentes en el mismo sentido, contraponiendo ello a las cesiones de Sánchez, como el Palacete de París que el Ejecutivo regaló a los nacionalistas vascos a principios de 2025 a cambio de su apoyo a un decreto ómnibus.

En las últimas semanas, PP y Junts han coincidido en votaciones en el Congreso de los Diputados para exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o que dimita (los neoconvergentes le han pedido que se aparte como el británico Keir Starmer para investir a otro candidato). En cambio, el PNV ha seguido alineado con el Ejecutivo pese a los casos de corrupción.

Y ello, mientras han continuado produciéndose los llamamientos de Feijóo a nacionalistas vascos e independentistas catalanes a apoyar una moción de censura para desalojar a Sánchez del poder. Por ejemplo, el pasado 18 de junio, el jefe de la oposición se pronunció en estos términos desde Bruselas: «Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y PP, hemos manifestado la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones. Eso suma 184 diputados. Se necesitan 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que no se merece políticos trileros», sentenció.

«Precampaña»

Entretanto, el portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó este lunes tras la reunión del Comité de Dirección que esta legislatura «está agotada y acabada», al tiempo que avanzó que el principal partido de la oposición «no caerá en la trampa del teatrillo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado».

«Estos Presupuestos no se presentan para ser aprobados porque no tienen mayoría parlamentaria, política ni social. Los utilizará como palanca electoral, señuelo del relato y precampaña de las generales», incidió Sémper horas antes de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, confirmara que el Consejo de Ministros aprobará este martes el límite de gasto no financiero (el conocido como «techo de gasto») y los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes Generales para su tramitación y votación.

En concreto, la senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%; las comunidades tendrán un objetivo de déficit del 0,1%; las entidades locales deberán rondar la estabilidad presupuestaria (0%) y la Seguridad Social, un déficit del 0,2%, recogió Europa Press.

En este contexto, Sémper criticó que el Gobierno no se remangue para abordar la financiación autonómica, que está «obsoleta» y necesita una reforma urgente. Junto a ello, el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura advirtió de que el Gobierno de PSOE-Sumar presentará unos Presupuestos «irrealizables». «Unas cuentas expansivas que regalarán un apartamento en la playa a todos los españoles», ironizó, y que cuando sean tumbadas, provocarán la convocatoria electoral, vaticinó.