Ortuzar presumió de la «labor transformadora de la política» 10 días antes de reunirse con la cloaca

Andoni Ortuzar, ex presidente del PNV, presumió de la «labor transformadora de la política» en una carta a la militancia sólo 10 días antes de reunirse con la cloaca del PSOE, esto es, con el ex jefe de la SEPI Vicente Fernández, asesor entonces de la empresa Tubos Reunidos.

En esa carta a la militancia fechada el 18 de enero de 2025, y en la que dejaba abierta la posibilidad de afrontar un nuevo mandato de otros cuatro años, Ortuzar señaló: «En lo personal, en la medida en que una decisión u otra atañe a mi persona, quiero deciros que para mí ha sido, es y será siempre un honor estar al servicio de este Partido. Quienes me conocéis sabéis que soy un optimista vital y siento pasión por lo que hago en cada momento, sea esto lo que sea. Creo en el PNV y en el futuro del PNV. Sin la más mínima duda. Y creo en la labor transformadora de la política y de las y los políticos», enfatizó.

«La presidencia del EBB es muy importante y debe ocuparla la persona más idónea en este momento, pero vuestra misión va más allá de esta elección», añadió Ortuzar respecto a aquel proceso interno.

Sin embargo, apenas 10 días después, el 28 de enero de 2025, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE, Ortuzar mantuvo una reunión, junto a Joseba Aurrekoetxea -responsable de Organización- por parte del PNV, con «Carlos López de las Heras y Vicente Fernández por parte de Tubos Reunidos».

Se da la circunstancia de que Vicente Fernández conformaba el grupo «Hirurok» («los tres» en euskera), junto a Joseba Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y la fontanera socialista Leire Díez, a los que la UCO atribuye labores coordinadas de «intermediación» política para favorecer trámites ante la SEPI.

Según los investigadores de la UCO, la cloaca del PSOE utilizó la «capacidad de acceso a miembros del PNV» para conseguir el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos, una gestión que les habría reportado 247.459 euros en comisiones. Además, sobre estas mordidas, el atestado especifica que la trama de Leire Díez, Fernández y Alonso percibió 114.959 euros de Tubos Reunidos entre 2021 y 2023 a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

Asimismo, los agentes localizaron una reunión anterior, el 13 de noviembre del 2024, que se habría celebrado en el despacho de Santos Cerdán en la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según se desprende de las conversaciones entre Vicente Fernández y Leire Díez, así como en la geolocalización del teléfono de la ex militante socialista. A esa cita acudieron Carlos López de las Heras, Jesús Pérez-Rodríguez Urrutia, Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero. Los dos primeros eran trabajadores de Tubos Reunidos, mientras que Vicente Fernández fue asesor de dicha compañía entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025.

Dispensa de la SEPI

«Se puede concluir que, tras esta reunión, Cerdán pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos Reunidos», sostiene la UCO, que enfatiza que «sólo podía estar relacionada con las pretensiones que esta sociedad tenía con la SEPI», que le había otorgado un préstamo de 112,8 millones de euros en 2021.

En aplicación del contrato de financiación con la SEPI, Tubos Reunidos debía depositar 9,8 millones, de los 15,2 obtenidos a través de una venta de terrenos en Sestao, en una Cuenta de Amortizaciones y Seguros de la sociedad estatal, sin poder disponer de tales cantidades. La pretensión de la mercantil, y de ahí la intervención de Cerdán, era conseguir una dispensa de esa obligación para poder disponer de los fondos a fin de «cubrir las necesidades de liquidez si fuera necesario».

En lo que respecta al contacto con Andoni Ortúzar, la UCO señala que Vicente Fernández «se ofreció a organizar una reunión entre Tubos Reunidos y representantes del PNV» para facilitar dicha pretensión. La reunión finalmente se produjo el 28 de enero de 2025, sólo diez días antes de que el propio Ortuzar se mostrara ante su militancia como un pulcro gestor político. Finalmente, dos meses después, acabó relevándole Aitor Esteban en la presidencia del PNV.

Finalmente, el 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos presentó a la SEPI su solicitud de aplazamiento de la obligación y de amortización y la dispensa para poder disponer de los fondos procedentes de la venta de Sestao. La petición de no entregar esos 9,8 millones fue aprobada por la empresa estatal el 28 de mayo del año pasado. Tras las gestiones de la cloaca con el PNV, partido socio del Gobierno de Pedro Sánchez. De momento, los peneuvistas admiten sólo reuniones con miembros del Ejecutivo central para interesarse por la situación de Tubos Reunidos, mientras el PP exige debidas explicaciones a los nacionalistas vascos sobre el papel que jugó Ortuzar en esta maniobra.