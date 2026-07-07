Feijóo promete a los empresarios vascos un programa con medidas de «competitividad» y beneficios fiscales

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones con una «estrategia de competitividad industrial», que apueste por el empleo de calidad y contemple, entre otras medidas, un paquete ambicioso de beneficios fiscales.

Así lo ha señalado este martes en una intervención ante el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao (Vizcaya) tras visitar las instalaciones de Petronor. «España necesita volver a tener una política económica al servicio de la competitividad, una política fiscal que incentive la inversión, la investigación y el desarrollo tecnológico», ha destacado.

En esta línea, ha desgranado los cinco ejes de la estrategia de competitividad industrial que incluirá en su programa electoral y que aboga también por la creación de empleo de calidad. En esta línea, ha asegurado una revisión de las subidas de impuestos y ha garantizado el impulso de beneficios fiscales a la innovación. «España necesita volver a tener una política económica al servicio de la competitividad», ha enfatizado.

También ha prometido la adopción de medidas que permitan «más seguridad jurídica y menos burocracia, eliminando las barreras que fragmentan el mercado».

En tercer lugar, ha apostado por elaborar una política energética» desde la tecnología, no desde la ideología». Aquí, ha planteado invertir en la red, revertir el apagón nuclear y reducir los costes de la «operación reforzada» tras el apagón de 2025, manifestando que prestará especial atención a la industria electrointensiva.

En cuarto lugar, en materia de recursos humanos, ha dicho que priorizará el talento, que luchará contra el absentismo y que potenciará la FP dual, con la implantación de grados y másteres en el ámbito de la IA, robótica y biotecnología.

Finalmente, en quinto lugar, ha remarcado el compromiso con un «proyecto nacional que aproveche todas las capacidades». Para ello, ha advertido, es imprescindible la estabilidad política y la seguridad jurídica. «La fortaleza del Gobierno es la fortaleza del país», ha apostillado.

Además, el presidente del PP ha señalado ante los empresarios vascos que «ninguna empresa, ni siquiera una comunidad de vecinos, resistiría una forma de gobernar como la que tiene España en estos momentos», ha lamentado en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Frente a ello, ha reivindicado la necesidad de volver a hablar de los asuntos que marcarán el futuro de las próximas décadas, como la vivienda, el control de fronteras, la sanidad pública o la economía.

Crítica al PNV

De este modo, ha considerado que el clima de corrupción que vive España está generando una situación de «enorme gravedad» para la sociedad, las familias y las empresas. «Quien de verdad crea en un proyecto compartido de prosperidad, no puede conformarse con sostener un proyecto político como este», ha lanzado a quienes puedan simpatizar con el PNV, socio de Sánchez en esta legislatura. «Yo vengo a hablarle del proyecto compartido, que es España, dentro de la realidad territorial», ha sentenciado.

Tal y como informó OKDIARIO este martes, la dirección del PP concibió este encuentro de Feijóo con empresarios vascos, tras el mantenido con sus homólogos catalanes el pasado junio, como una oportunidad para atraer votantes del PNV (y de Junts en Cataluña) al entender que «todavía hay margen de crecimiento en el número de diputados» en estas comunidades en unas próximas elecciones generales.

«Es una anomalía que quienes confiaron en 2023 su voto a PNV y Junts, ahora vean cómo estas formaciones mantienen su apoyo al Gobierno cuando la política económica del mismo la marca la izquierda», subrayaron las fuentes de Génova. Además, estas fuentes advirtieron del «desgaste» de estos socios de investidura de Pedro Sánchez por la «corrupción» que suma ya 126 imputados en el entorno del propio Ejecutivo central, el PSOE y el círculo más próximo del presidente.