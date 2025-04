Feijóo: «Nuestra alianza natural es con EEUU, girar hacia China es una irresponsabilidad»

Alberto Núñez Feijóo aborda el incierto futuro de los aranceles y reivindica la necesidad de mantener la serenidad, la diplomacia y el compromiso firme con los valores compartidos entre Europa y Estados Unidos. Relata sus recientes reuniones con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacando la confianza y claridad con la que ambas figuras defienden la vía del diálogo frente a la confrontación.

Feijóo insiste en que la alianza natural de España sigue estando con Estados Unidos, y considera un grave error estratégico intentar reemplazar esa relación con un acercamiento apresurado y poco reflexivo a China. Frente a lo que califica como «provocaciones y frivolidades», el líder del Partido Popular defiende una política exterior basada en la responsabilidad, la estabilidad y el respeto a los compromisos internacionales.

PREGUNTA.- ¿Y qué crees que pasará con los aranceles?

RESPUESTA.- Tenemos 90 días. He conocido la semana pasada a nuestro comisario de Comercio [el eslovaco Maros Sefcovic] y es una persona que conoce muy bien a Trump. Me contó anécdotas que le ocurrieron con Trump la primera vez que le conoció. Y es una persona inteligente, optimista, he traído muy buen concepto de él, del comisario de Comercio. Y también esa misma mañana estuve con Von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que tiene claro que nosotros vamos a seguir sentados en la mesa con Estados Unidos, vamos a respetar nuestros compromisos y no vamos a entrar en provocaciones ni en frivolidades. Nuestra alianza natural es con los Estados Unidos de Norteamérica. Aprovechar un conflicto con Estados Unidos para romper y girar hacia China es una irresponsabilidad. China es un gran país, es una gran economía. Pero nuestros aliados desde hace 80 años son los Estados Unidos de Norteamérica.