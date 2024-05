Feijóo ficha para su lista de las europeas a Alma Ezcurra, diputada de Ayuso y azote de la amnistía

La diputada en la Asamblea de Madrid y coordinadora general de la fundación Reformismo21, Alma Ezcurra, formará parte de la candidatura del PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes populares. En concreto, estará en el top cinco. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contado así con esta integrante del ayusismo para dar la batalla en Europa con las credenciales que ya ha exhibido en la Cámara de Vallecas, donde el pasado noviembre pronunció un potente discurso contra la amnistía que pronto se viralizó en redes sociales.

Ezquerra (Madrid, 1986), que forma parte de la joven guardia de corps de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea madrileña, junto a sus compañeras Mónica Lavín, Elisa Vigil o Paula De las Heras, cuenta con experiencia en gabinetes ejecutivos en los tres niveles de la Administración Pública (Ayuntamiento, comunidad autónoma y Gobierno central) así como en parlamentos, think tanks y el sector privado. Es licenciada en Derecho, tiene un máster en Derecho Mercantil en el Centro de Estudios Garrigues y también trabajó como analista junior para la Fundación FAES del ex presidente José María Aznar.

Ahora es coordinadora general de la fundación Reformismo21, dirigida por Pablo Vázquez e impulsada por Feijóo tras llegar a la Presidencia del partido con la misión de proveer a los populares de ideas y proyectos que permitan «abrir páginas nuevas de nuestra convivencia democrática, siempre con la Constitución Española de 1978 y nuestra pertenencia a la Unión Europea como referencias indispensables», según reza en su página web.

Fue el pasado 23 de noviembre en el Pleno en la Cámara regional madrileña, con motivo de una proposición no de Ley (PNL) contra la amnistía que salió adelante con los votos del PP y de Vox, cuando Alma Ezcurra realizó la brillante intervención con la que retrató al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios separatistas. «La amnistía es un fraude democrático porque la han redactado los delincuentes», defendió la parlamentaria popular.

Ezcurra aseguró que el PSOE pasará a la historia «por su complicidad y por su cobardía» tras impulsar una medida de olvido penal para beneficio de los encausados del procés. «A mí me parece que una amnistía sin el perdón de los golpistas y con el único compromiso de que lo van a volver a repetir no es amnistía, es impunidad. Y la impunidad es servidumbre, servidumbre del Estado hacia los golpistas y de la mayor parte de los españoles hacia unos pocos», enfatizó.

La diputada del PP, que se estrenaba en la Asamblea de Madrid, denunció también que la amnistía supone «borrar de nuestra memoria lo que pasó en 2017». «Es olvidar el ataque a los derechos políticos de la mitad de los catalanes. Es borrar el miedo y la incertidumbre en la que sumieron a este país. Es borrar la corrupción, es borrar los disturbios y es olvidar incluso a los policías que se quedaron en una silla de ruedas», manifestó Alma Ezcurra en su intervención.

«Amnistía es tragar con que los que dieron el golpe tenían razón y los que defendimos la Constitución y la nación estábamos equivocados. La amnistía es un fraude democrático, porque la han redactado los delincuentes, porque sólo le interesa su partido, porque aquí no la ha votado nadie», recalcó.

Frente al argumento sanchista de que la Ley de Amnistía -ahora mismo en tramitación parlamentaria en el Senado- contribuirá a la «convivencia en Cataluña», subrayó que la única convivencia que garantiza esta medida «es la de su coalición de gobierno, y el único conflicto que soluciona es un conflicto laboral», el de miles de cargos de la izquierda para no quedarse en la calle, advirtió.

Además, ante el recurrente discurso del PSOE de que viene el «fascismo», Ezcurra aclaró a la bancada socialista y a sus socios que «fascismo» es el que practican «los que acosan a familias como las familias catalanas que quieren educar a sus hijos en castellano». «Reconozcan que la amenaza fascista es una invención con la que pretenden tapar y pretenden justificar el atropello a la Constitución y el atropello a los procedimientos y a las leyes», les reprochó.

Crespo y ex ministros

El nombre de Alma Ezcurra se suma así al de otros candidatos de la lista europea como Adrián Vázquez, Susana Solís y Eva Poptcheva, eurodiputados de Ciudadanos en esta legislatura; el filósofo Fernando Savater, ex candidato de Cs y de UPyD, que cerrará el plantel de forma simbólica; Fernando Navarrete, quien ha sido mano derecha del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; Raúl de la Hoz, portavoz en las Cortes de Castilla y León; la riojana Esther Herranz, eurodiputada entre 2002 y 2019, o la actual consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que tendrá que dejar el Gobierno de Juanma Moreno. Todo un guiño de Feijóo al campo, teniendo en cuenta la experiencia de Crespo en este sector, que depende en buena medida de las políticas y ayudas de Bruselas.

Asimismo, el ex alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, repetirá –aunque más abajo– en la lista europea del PP, que todo apunta estará encabezada por la ex ministra y actual portavoz del partido en la Eurocámara, Dolors Montserrat. No serán los únicos ex ministros en esta candidatura, pues fuentes del partido avanzan que habría presencia de alguno más. La lista –el 6 de mayo acaba el plazo de registro– será presentada públicamente la próxima semana.