Feijóo dice que «nos podemos ahorrar la reunión con Junts» si no retira la amnistía como paso previo

El líder del PP y candidato a la investidura designado por el Rey como ganador del 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que no se sentará con los independentistas de Junts si no retiran su «exigencia previa de amnistía para negociar». Así lo ha señalado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el presidente de Vox, Santiago Abascal, dentro de la ronda de contactos para la investidura.

El dirigente de los populares, que estos días preparaban la próxima reunión con Junts, ha esgrimido que se ha producido un cambio de «contexto» este martes, después de que el líder de Junts y prófugo de la Justicia española tras el golpe del 1-O, Carles Puigdemont, realizara desde Bruselas una «declaración formal» para establecer «una amnistía como requisito previo» para permitir la investidura. «Es un hecho relevante», ha remarcado Feijóo.

«Si nos van a proponer como condición previa la amnistía para la investidura, nos podemos ahorrar la reunión tanto Junts como el PP. Si tienen cosas diferentes que decir, les escucharemos», ha declarado el líder del PP.

«Mientras otros negocian amnistías, nosotros vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles, planteando medidas para hacer crecer la economía. Mientras otros buscan las fechas para un referéndum de independencia, nosotros vamos a seguir hablando de soluciones para los problemas de los españoles», ha subrayado.

«Implanteables»

En este contexto, Feijóo ha denunciado que «pedir una amnistía», como ha hecho el fugado Puigdemont este martes desde Bruselas tras reunirse con la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, es «negar la existencia propia de la democracia». «Las condiciones que pone el independentismo son implanteables», ha destacado el líder del PP. «No podemos tener un presidente sometido a libertad condicional, dependiendo de personas que están pendientes de su ingreso en prisión», ha recalcado Feijóo en alusión a las negociaciones del PSOE de Pedro Sánchez y Sumar con los separatistas de Puigdemont.

Además, Feijóo ha señalado que para el PP «la investidura no es una subasta de principios y no cabe el chantaje y el fin no justifica la renuncia a la igualdad de todos los españoles». «Vivan donde vivan», ha apostillado.

Así, ha asegurado que una España de ciudadanos libres e iguales es un «punto irrenunciable» en su proyecto. «Ni nuestros compromisos ni tampoco nuestros principios varían en función de nuestro interlocutor ni de sus enunciados», ha remachado.