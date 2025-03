El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber entregado las competencias en inmigración a Junts: «Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero». El ex jefe del Ejecutivo gallego ha tildado el pacto sellado entre PSOE y Junts de «humillación».

El acuerdo entre ambas formaciones ha implicado la delegación y no la transferencia de esas competencias. Es decir, que la titularidad sigue siendo del Estado, ya que la Constitución Española lo establece así, pero cede la gestión a la autonomía. Se trata de una de las concesiones de los socialistas a Junts como prebenda a cambio de su apoyo al último decreto ómnibus aprobado en el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno.

Entre otras cosas, la autonomía ahora pasará a gestionar los puestos fronterizos en puertos y aeropuertos catalanes, la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros, competencias plenas para iniciar y ejecutar procesos de expulsión -facultad tradicionalmente exclusiva del Estado- y controlará la gestión del Número de Identidad de Extranjero (NIE).

Feijóo ha sostenido que Sánchez es un «florero» que «lo pone y lo quita el independentismo de Junts». Además, subraya que «la propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas». Así se ha expresado el dirigente popular en una declaración a los medios este martes en Mobile World Congress (MWC) en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El comunicado del PSOE

El PSOE ha justificado el acuerdo a través de un comunicado asegurando que era una «necesidad». Los socialistas explican que «el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña» por lo que «estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio». Y abundan que esta situación «determina la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población».

En el comunicado el PSOE vende el pacto como una necesidad de la población catalana de asumir competencias de la inmigración ante un fenómeno que no para de crecer en la comunidad autónoma. Sin embargo, no se alude en ningún momento la contrapartida a cambio de la que se presta ese apoyo, que es el apoyo parlamentario que los independentistas catalanes ofrecen a los socialistas.

El comunicado no sólo recoge al detalle el acuerdo al que ha llegado el PSOE con Junts. En el texto, los socialistas asumen el discurso independentista y hablan hasta tres veces de «Estado español».

Contradicción del Gobierno

Esta cesión choca con las declaraciones que había venido haciendo el Gobierno en este aspecto. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, defendió públicamente que el Gobierno nunca sobrepasaría ciertas líneas rojas. Entre otras, señaló que el Estado debía mantener el control de fronteras, la regulación de flujos migratorios y la capacidad de expulsión de extranjeros, competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez cedió en este aspecto tras las negociaciones con Junts fuera de España, tal y como siempre ha exigido la formación encabezada por Carles Puigdemont. Jordi Turull, secretario general de Junts, llegó a plantear un ultimátum sobre las reticencias de Marlaska: «Si no está de acuerdo, se le cesa, porque este es un acuerdo con el PSOE, y no me sirve que se resista el señor Marlaska, porque si se resiste quiere decir que prefieren a un ministro que cumplir con el acuerdo. Han de elegir, o el ministro o el acuerdo».