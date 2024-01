Feijóo anuncia una «ruta por la igualdad» para escuchar a los españoles «estafados» por Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este sábado que su partido recorrerá España en una «ruta por la igualdad» que le llevará a distintas localidades de todo el país para escuchar a los ciudadanos que se sienten «estafados» por los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo.

En su intervención desde Toledo, donde durante varios días ha reunido a su Comité de Dirección, Feijóo ha avanzado que esa ruta «estará en las principales capitales, con dos rutas paralelas, por el norte y el sur» y recorrerá «los pueblos, plazas y ciudades». El primer acto tendrá lugar el próximo 28 de enero en Madrid con una manifestación «contra la extorsión» de Sánchez y los independentistas.

El objetivo del PP es convertir estas citas en un «símbolo de la resistencia de España que no acepta amenazas ni chantajes y que está dispuesta a reivindicar con sosiego y razón los derechos cívicos de los españoles». Feijóo ha insistido en que «esto no va de Génova ni de Ferraz, no va de partidos, sino del clamor cívico y pacífico de un país, que ha de fluir desde los hogares y las plazas».

«Hay muchos ciudadanos que se sienten estafados, relegados a ser una moneda de cambio y de chantaje para conseguir unos votos en el Congreso. Queremos decirles que compartimos su indignación, que no están solos y que vamos a estar con ellos», ha afirmado el líder popular, que ha incidido en que «no es aceptable que en España se escuche más a los independentistas». «Le vamos a parar los pies a los que quieren dividir, trocear y levantar un muro entre españoles», ha advertido.

«Legislatura de la extorsión»

Feijóo ha dibujado un escenario «muy complejo» por los pactos de Sánchez con el separatismo, y ha destacado que ésta es «la legislatura de la extorsión» a España.

«Nunca hemos tenido un Gobierno tan débil y una coalición tan dividida, nunca en las Cortes ha decidido alguien que no es diputado, ni senador, ni reside en España. Hemos sido humillados desde Waterloo», ha lamentado.

Feijóo se ha detenido especialmente en la convalidación de los dos primeros decretos de la legislatura gracias a las cesiones de Sánchez a Junts que, entre otras, incluye el traspaso de las competencias en materia de inmigración.

«Un esperpento que demuestra que teníamos razón cuando advertimos que este Gobierno iba a descomponerse en un desgobierno constante», ha avisado Feijóo, que ha criticado que «ojalá esto sólo fuese un bochorno para Sánchez pero el problema es que este bochorno ha humillado a la Nación».

El líder del PP ha advertido que «el desguace de la política de inmigración abre la puerta a la fractura de la soberanía nacional, a expulsar de Cataluña a todos los efectivos de la Policía Nacional y a que en nuestro país se practique una política migratoria xenófoba». «No tiene nada de progresista entregar la gestión de las fronteras a quien Sánchez consideraba el Le Pen de la política española», ha destacado, en alusión a las críticas al ex presidente Quim Torra por sus manifestaciones contra los españoles.

Feijóo, que ha reiterado que «el proyecto de Sánchez es una España sin igualdad y sin Justicia» ha asegurado, no obstante, que su partido no se quedará «cruzado de brazos» ni dará «una batalla por perdida».

Así, ha recordado que el PP es la primera fuerza política de España y su «responsabilidad» es «responder» a la mayoría social.

«Vamos a defender un proyecto de libertad e igualdad para todos los españoles, de concordia, respeto y regeneración de la vida política», ha destacado, señalando que «España es una Nación de ciudadanos libres e iguales, y esto no se puede someter a ningún mercadeo». Feijóo ha considerado, finalmente, que «hay esperanza, alternativa y un proyecto sólido, de igualdad y de unión, en el que se acaben las divisiones».