Cientos de personas se han manifestado este viernes en la Puerta del Sol, en Madrid, en contra de la guerra de Ucrania. Lo han hecho mostrando una equidistancia entre la OTAN, que inicialmente no ha intervenido en el conflicto, y Vladimir Putin, presidente de Rusia, que ha desatado una escalada de violencia en el país.

La convocatoria ha estado promovida precisamente por una organización contraria a la OTAN. No obstante, organizaciones como Izquierda Unida, el PCE, la CNT o el Sindicato de Estudiantes han llamado a asistir a la manifestación. Se rumoreaba la presencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón, líder de IU, pero no ha acudido a la céntrica plaza de Madrid muy cerca de su despacho. En todo caso, sí han acudido militantes de IU y se han dejado ver banderas del PCE con la hoz y el martillo. Se han escuchado las como “ni OTAN ni Putin”, “de sangre obrera, ni una gota más”, “vuestras guerras, nuestros muertos”o el clásico “OTAN no, bases fuera”.

Preguntados por OKDIARIO sobre la posición de España, los manifestantes indican que no habría que intervenir a pesar de la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de enviar unidades militares. Apuntan al diálogo y a que la OTAN no incluya a Ucrania en su organización.

Precisamente estos manifestantes afines al comunismo se muestran muy críticos con el Gobierno de Pedro Sanchez por permitir que la capital de España permita una gran cumbre de la alianza militar en junio. Prometen que se manifestarán para que tratar de boicotear esta cumbre de dirigentes internacionales.

Estos colectivos han difundido la convocatoria de la concentración a través de redes sociales. Ha arrancado a las 19.30 horas en el kilómetro 0 de Madrid. Los organizadores se definen como espacio abierto de organización frente a la celebración de la Cumbre de la alianza atlántica que tendrá lugar en el mes de junio en Madrid.

A nivel federal, IU emitió ayer un comunicado en el que mostraba su condena al ataque lanzado por Rusia a Ucrania tras la «escalada de tensión con la OTAN» y pedía al Ejecutivo que no alimente «ni directa ni indirectamente» este conflicto.

También demandaba la disolución de la alianza atlántica y indicaba que sería «un error entrar en una nueva espiral de sanciones y medidas coercitivas unilaterales como la vivida hace siete años entre la Unión Europea y Rusia».

Por su parte, CNT Madrid, Ecologistas en Acción en la Comunidad o diputados de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid han llamado a concentrarse en Sol, aunque recogen otro cartel bajo el lema ‘Otra vez no a la guerra. Vuestras guerras, nuestras muertes. Ni Putin ni la OTAN. Por la desmilitarización de nuestras sociedades’.

Mientras, el sindicato UGT Madrid y varios colectivos sociales también difunden los planes de concentración, pero en este caso con el lema ‘Otra vez no a la guerra’.

Por su parte, un portavoz de ‘Otan no Madrid’ ha explicado que esta convocatoria es respaldada por multitud de colectivos y activistas, que acuden con diversidad de consignas y lemas a la protesta.

Eso sí, el objetivo de esta plataforma durante esta tarde es mostrar su rechazo a las «políticas imperialistas» y de «injerencias», así como su reivindicación de la paz, como expondrán esta tarde con la lectura de un manifiesto. También pondrá de nuevo de manifiesto el rechazo de este colectivo a que España acoja en junio la próxima cumbre de la OTAN.