Los expertos se mofan del ‘teorema de Sánchez’ del que se jactó en su tesis y ahora intenta aplicar con China

Expertos del mundo de las finanzas y el comercio internacional han cuestionado en redes sociales, con sorna, lo que el profesor del IESE Pablo Fernández ha denominado el «teorema de Pedro Sánchez» para criticar una reflexión que el presidente del Ejecutivo expone en su tesis doctoral y trata de aplicar ahora en la relación de España con China.

Ese «teorema» hace referencia a una supuesta receta que expone Sánchez en la página 256 de la tesis para revitalizar la economía española. En concreto, la frase del líder socialista que es objeto de mofa para los expertos dice así: «Ello implica que cuanto más se importa de China y cuanto más grande sea la inversión española en China, aumentarán las exportaciones hacia China».

El profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE Pablo Fernández ha publicado ahora en redes sociales que esta afirmación es fruto de un «análisis estadístico inédito», ironiza, subrayando que es «sorprendente» que esta teoría haya permanecido en la sombra «durante 14 años». La tesis doctoral de Sánchez, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), fue defendida en noviembre de 2012.

Fernández acompaña este comentario con un artículo donde subraya que «también sorprende que el Gobierno de la nación no aplique este teorema para terminar con los principales problemas económicos de España. Su aplicación podría eliminar el desempleo, reducir el déficit y la gigantesca deuda del Estado, aumentar las pensiones…», bromea el profesor.

Junto a ello, Fernández añade la parte de la tesis doctoral donde se aborda este asunto y las respuestas que los lectores fueron dando a preguntas tales como «¿Cree que es sensato el teorema de Sánchez?» o «¿Aumentar las importaciones de China tendrá como efecto un aumento de las exportaciones?», que planteó al profesor.

«El Fondo Monetario Internacional está nerviosísimo tratando de comprender esta tesis en toda su profundidad», contestó uno de los lectores. «Me deja atónito el correlacionar dos fenómenos tan dispares como son las exportaciones y las importaciones, y encima con un país como China, fuertemente regulado y que sólo autoriza las importaciones para productos muy determinados, con tratados bilaterales, etc.», escribió otro.

Mensaje del profesor Pablo Fernández en LinkedIn.

«China es nuestro principal mercado de exportación, pero últimamente se encuentra algo estancado. Empezaré a importar porcelanas chinas a ver si cambia un poco el panorama…», afirmó otro lector con sarcasmo.

En un tono más serio, hubo también un docente que puso en tela de juicio la presunta investigación original recogida en esta tesis. «La mayoría de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) que he dirigido tenían mucho más nivel y realizaban más aportaciones que esa tesis. Siento vergüenza ajena por los profesores que se han prestado a lo que tiene todo el aspecto de un fraude intelectual. ¿Qué les decimos a nuestros doctorandos?», apostilla.

Datos reales

La publicación del profesor Fernández en redes sociales ha sido, además, secundada por otros analistas del IESE. Y es que los propios datos reales de la relación España-China contradicen el «teorema» de Pedro Sánchez.

En 2025, las importaciones españolas desde China sumaron 50.250 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a China apenas alcanzaron 7.972 millones. Es decir, hubo un déficit de más de 42.000 millones. Las exportaciones españolas han evolucionado a la baja en los últimos años, pasando de 8.670 millones en 2021 a 7.579 millones en 2023, mientras las importaciones crecían considerablemente. Por tanto, a diferencia de lo sostenido por Sánchez en su tesis plagiada, cuanto más se ha importado de China, las exportaciones no han aumentado proporcionalmente. Ha pasado justo lo contrario.

Sin embargo, en su última visita institucional a China, que tuvo lugar la semana pasada, Pedro Sánchez siguió abrazando ese supuesto «teorema» de que a más inversión en China y más importaciones, más exportaciones desde España hacia el gigante asiático.

«Los acuerdos que firmamos en 2025, el año pasado, han contribuido a que las exportaciones españolas a China crecieran más de un 7% solo en un año», declaró Sánchez el pasado 14 de abril. «Estamos convencidos de que los acuerdos que firmamos hoy, un año más, van a ayudar a que esa tendencia aumente y, por tanto, se consolide y se corrija ese desequilibrio comercial», agregó. Entre las medidas que incluyeron esos acuerdos de 2025, figuró «la promoción de las inversiones recíprocas en beneficio mutuo».