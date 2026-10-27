La ex pareja de Ábalos, Jésica, deposita en la Audiencia Nacional 44.000 euros que cobró de empresas públicas sin trabajar

La ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, ha depositado en la Audiencia Nacional cerca de 44.000 euros que cobró sin trabajar en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. El ingreso se realiza a cuenta de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de una futura condena en la rama del caso Koldo que instruye este tribunal.

La investigada consignó 4.000 euros el pasado 14 de octubre y otros 39.950,54 euros en un segundo pago, según consta en una providencia del juez Ismael Moreno. El magistrado ha comunicado el ingreso a la Fiscalía Anticorrupción para que informe si procede dar por consignada la cantidad en este momento de la causa.

Cuando hizo el primer pago, su defensa explicó que lo realizaba «única y exclusivamente a los efectos del artículo 21.5 del Código Penal». Este precepto contempla como atenuante la reparación del daño causado a la víctima, o la reducción de sus efectos, antes de la celebración del juicio.

La Sala de lo Penal ha confirmado la imputación de Jésica. Los magistrados consideran que el juicio contra Ábalos celebrado en el Tribunal Supremo no impide investigar su posible responsabilidad por los contratos en ambas empresas. Ella declaró en aquel procedimiento como testigo, pero no fue juzgada.

Dos años y medio en empresas públicas

La ex pareja de Ábalos estuvo contratada durante dos años y medio entre Ineco y Tragsatec. Ella misma reconoció ante el Tribunal Supremo que percibió sus sueldos sin acudir a trabajar.

Según la documentación remitida al juez, Ineco informó de pagos por 34.477,86 euros. Tragsatec certificó otros 9.500,54 euros brutos, entre los que figuraba una liquidación de vacaciones de 680,75 euros.

Jésica estuvo contratada en Ineco entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Después pasó a Tragsatec, donde mantuvo la relación laboral desde marzo hasta septiembre de ese mismo año.

En el certificado enviado por Tragsatec a la Audiencia Nacional se detallaban siete conceptos por los que recibió pagos, entre ellos el salario base, complementos, pagas extraordinarias, una indemnización por fin de contrato y la liquidación de vacaciones.

En Ineco, las transferencias fueron en su mayoría de algo más de mil euros mensuales, aunque algunas superaron los 2.000. En febrero de 2021 recibió una nómina de 2.893,17 euros, según la documentación facilitada al juez.

Los enchufes de Jésica

El Tribunal Supremo calificó la contratación de Jésica como «prácticas de enchufismo» y atribuyó a Ábalos gestiones para conseguirla. La ex pareja del ex ministro compareció como testigo en el juicio del caso Mascarillas, en el que Ábalos fue condenado a prisión.

Rodríguez alegó que los hechos por los que ahora se la investiga ya habían sido juzgados en aquel procedimiento. Sin embargo, el juez Moreno consideró que el Supremo no había resuelto sobre su responsabilidad penal y la citó como investigada. Ella se acogió a su derecho a no declarar.

En la misma pieza, por un presunto delito de malversación, también fueron citados Joseba García, hermano de Koldo García, e Ignacio Zaldívar, entonces director de Gestión Administrativa de Adif.