El diputado del PP Víctor Píriz, electo por Badajoz, ha publicado una emotiva carta en redes sociales en la que muestra su estrecha amistad con el presidente de los populares, Pablo Casado, pero le pide que sepa irse, con «dignidad», con la «cabeza alta». Éste el sentimiento que recorre a algunos diputados en el Grupo Popular en el Congreso, que remiten a la carta de Píriz para expresar lo que piensan en estos momentos, en los que el PP atraviesa sus horas más bajas de las últimas décadas.

OKDIARIO reproduce aquí el contenido de la carta publicada este martes por Píriz y que secundan otros compañeros de la bancada popular:

Estoy en mi despacho en la planta 5 del Congreso de los Diputados. Fuera, mucho ruido con el ir y venir de gente en los pasillos. En realidad, mucho ruido fuera del pasillo y de la puerta de salida. Más del deseado, más del aconsejable.

Tengo a mi lado una foto de Pablo Casado con mi hijo Víctor en brazos. Víctor con cara de admiración y Pablo con esa cara que transmite bondad en cada uno de sus actos. Al margen, una dedicatoria que pone “Para mi amigo Víctor con todo mi cariño. Pablo Casado”.

Esa foto la hizo Tina el día que presentamos los números 1 al Congreso en Madrid y me ha acompañado en todo mi periplo en el Congreso, quizás porque expresa lo que ha sido mi viaje personal y político con Pablo, mi admiración y mis sentimientos. En los ojos de mi hijo veo reflejado mi cariño, mi respeto y mi infinito agradecimiento hacia alguien que me hizo creer en el Partido Popular, que me hizo reilusionarme, que me hizo apostar por otra forma de hacer política desde la bondad, la bonhomía y las formas educadas. Sin renunciar a nuestros principios y a nuestra forma de ser y de estar en ella.

Ayer mi hijo Víctor me decía: “Papá, por qué tiene que dimitir Pablo, si no ha hecho nada”. Lo decía un niño de diez años que quiere ser político de mayor y ha visto en ti, querido Pablo, y en su padre, sus referentes más cercanos. Estoy convencido que no has hecho nada de lo que lamentarte, porque tu hombría de bien no te ha permitido hacerlo. Y créeme que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Pero a veces no es tanto ser honrado como parecerlo, y probablemente por esas injustas cuestiones del destino, te veas en esta tesitura solo y con un sentimiento de abandono que pocas veces tendrás más en tu vida.

Llegados a este punto, tienes que saber irte. Con dignidad, con hombría de bien, con la cabeza alta. No estés ni un segundo más dirigiendo un partido con unas bases que, aunque suene duro, ya no te apoyan. Porque te quiero, y porque la lealtad bien entendida es decirte que debes replegar velas, te digo con todo el dolor de mi corazón, compartido por todos los que vamos a estar contigo hasta el día que salgas de tu despacho en Génova 13, que debes irte.

Por encima de cualquiera de nosotros siempre estará el Partido Popular y España. Con infinito agradecimiento pero con el convencimiento leal de tener que decirte lo que está en la calle a voces, debes pararte, reflexionar y dimitir. Siempre en tu equipo, Jefe. Siempre en mi corazón.