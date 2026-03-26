Una edil de ultraizquierda a Vox por promover ayudas a la maternidad: «Quiten los rosarios de nuestros ovarios»

Tremenda bronca en el Ayuntamiento en Zaragoza por la mofa de una edil de ultraizquierda sobre el misterio de la concepción de la Virgen María. La portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), Elena Tomás, ha afirmado este jueves en el pleno que «es un cuento» el misterio de la concepción de la Virgen y ha pedido a Vox que «quiten los rosarios de nuestros ovarios», en relación a la defensa de la vida.

La acalorada discusión ha tenido lugar durante la votación de la propuesta de Vox de promover campañas de sensibilización en defensa de la vida y protección del no nacido, la maternidad y la familia, así como respaldar convenios con asociaciones que trabajen en estos sectores y campañas orientadas a la prevención del aborto.

En su turno de intervención, la concejal de ultra izquierda ha incluso pedido a Vox que «quiten sus rosarios de nuestros ovarios», como respuesta a la petición de los de Abascal de «fortalecer las redes de apoyo a la familia», así como sostener que la «vida no significa juzgar ni condenar a nadie, sino afirmar con claridad que toda la vida humana merece ser acogida, y que toda mujer merece alternativas, apoyo, respeto y acompañamiento».

Chueca censura la mofa contra la Virgen

El tono burlón de la edil ha sido censurado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha pedido a la concejal retirar su ofensivo comentario del libro de sesiones, sobre el misterio de la Concepción, al afirmar que para los no creyentes «es un cuento» que «una paloma fecundase a la Virgen».

La concejal ultra había hecho esta reflexión para ridiculizar la efeméride del pasado 25 de marzo, reconocida como el Día del Niño por Nacer, coincidiendo con la festividad de la Anunciación, cuando, según los católicos, el arcángel san Gabriel anunció a María que iba a concebir a Jesús, el Salvador.

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La concejal se ha negado, a lo que la regidora le ha advertido que «era una mofa» y sus palabras podían ser consideradas como «delito de odio». «No lo voy a permitir», ha espetado Chueca, visiblemente molesta por el comentario: «Menos defender a la religión musulmana, y en cambio insultan a la religión cristiana».

«Yo no digo que haya que meterse con los musulmanes», ha añadido, ante el revuelo suscitado en la bancada de la izquierda, pero «ha habido una falta de respeto a los cristianos a través de la figura de la Virgen María».

Los comentarios irrespetuosos hacia los cristianos y judíos de la concejal de Zaragoza en Común (ZeC) son continuos en los plenos, como denuncian miembros del equipo de gobierno de la alcaldesa.

De hecho, fue Zaragoza en Común (ZeC) la que propuso que la Casa Palestina de Aragón, que celebró los atentados contra Israel del 7 de octubre, fuera condecorada como Hija Predilecta por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo presidente, Ibrahim Abayat, fue el líder de la célula terrorista de la Brigada de los Mártires de Aqsa.

Pese a ser Zaragoza Ciudad por la Vida, en diciembre de 2023, a propuesta del Grupo Municipal Vox, en esta ocasión el PP ha optado por abstenerse de la moción presentada por su socio de legislatura.