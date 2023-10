El momento más romántico durante el desfile del 12 de octubre se ha producido cuando un soldado del Ejército del Aire le ha pedido a su novia matrimonio antes del desfile: «Cásate conmigo». Y ella emocionada ha dicho: «Sí». Para el emotivo momento ha contado con el apoyo de unidad que le animaban diciendo «¡di que sí!», «¡di que sí!», «¡di que sí!», «¡di que sí!», «¡di que sí!». Y ella, emocionada, que había acudido con su familia y amigas a ver a su novio desfilar dijo que «sí».

En este ambiente festivo pero solemne también hay ocasión para una pedida de mano. Seguimos con la emoción #DFN23 @EjercitoAire https://t.co/wB3xkVDLRK pic.twitter.com/Zy8Xx2cXzx — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) October 12, 2023

Como se puede ver en este vídeo, el soldado del Ejército del Aire con ayuda de su unidad mientras esperaban antes del desfile se puso de rodillas para pedirle a su novia que se casara con él. Lo había preparado todo. Fue entonces cuando le sacó el anillo de pedida. Ella emocionada le dijo que sí mientras sus compañeros les vitoreaban. Después se fundieron en un beso y un abrazo en una de las pedidas de mano más emotivas que los futuros novios recordarán por siempre antes de la celebración del Día de la Fiesta Nacional.

Un desfile que ha dejado diferentes momentos emocionantes, entre los que ha destacado, cuando la princesa Leonor ha cantado La muerte no es el final durante el desfile. Un 12 de octubre en el que la princesa ha tenido mucha relevancia, y es que no sólo ha vestido el uniforme de gala, sino que incluso ha cantado junto a su padre la canción La muerte no es el final, dedicada a todos los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas.

Como cada 12 de octubre, España ha celebrado el Día de la Fiesta Nacional con su tradicional desfile, que ha dado comienzo tras la llegada de los Reyes, acompañados de la Princesa Leonor. En esta ocasión, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llegado puntual a la cita -aunque abucheado-, después de que el año pasado hiciese esperar a Felipe VI y a Letizia dentro del coche. Un año más, el desfile ha dejado imágenes para el recuerdo.