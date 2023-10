La complicidad entre el Rey Felipe y la princesa Leonor, protagonista del 12 de octubre

La princesa Leonor se ha convertido en la gran protagonista de las celebraciones del 12 de octubre en Madrid. Después de dos años de ausencia a consecuencia de sus estudios en Gales, la heredera ha vuelto a presidir el desfile militar en la capital que, en esta ocasión, ha cambiado de escenario y se ha llevado a cabo en la zona del Paseo del Prado y la Plaza de Neptuno. Una jornada que ha estado marcada también por la ausencia de la infanta Sofía, que no ha podido acudir por estar estudiando fuera de España, en el mismo centro en el que cursó el Bachillerato Internacional la heredera.

La princesa Leonor en el 12 de octubre. / Gtres

La hija mayor de los Reyes ha llegado al desfile en un coche separado de don Felipe y doña Letizia y ha saludado a las autoridades que han recibido a la Familia Real haciendo el saludo militar, al igual que su padre. Leonor, que ya ha jurado Bandera en la Academia General Militar de Zaragoza y ha pasado a segundo curso, ha vestido el uniforme de gala del Ejército de Tierra. Un uniforme de color verde, con camisa blanca, corbata negra y guantes blancos. La princesa ha llevado al cuello el Toisón de Oro que le concedió su padre en el año 2018 y la boina grancé que la acredita como dama cadete. Aunque el uniforme de gala ofrece la posibilidad a las mujeres de lucir pantalón o falda, la princesa se ha decantado por el pantalón en este caso.

La princesa Leonor en el 12 de octubre mirando a su padre. / Gtres

Durante todo el desarrollo del desfile, la heredera y su padre han mostrado una gran complicidad, que ha sido captada por las cámaras. Leonor se encuentra perfectamente integrada en la vida militar y ha saludado en todo momento con el saludo marcial, un gesto que constituye la expresión más elevada del respeto mutuo, disciplina y unión espiritual entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas, a las que ya pertenece.

A pesar de que no estaba anunciado en un primer momento, la princesa de Asturias se ha sumado junto al Rey Felipe VI al homenaje a los caídos. Leonor ha abandonado la tribuna de autoridades y ha acompañado al monarca ha depositar una corona en recuerdo de aquellos que dieron su vida por España. Asimismo, al igual que ocurrió el día en el que juró Bandera, se ha podido ver a la hija mayor de los Reyes entonando La muerte no es el final. La princesa ha cumplido en todo momento con todos los protocolos establecidos, aunque su padre no ha dejado de observarla, supervisando que estuviera dando de la manera correcta cada uno de los pasos.

La princesa Leonor en el 12 de octubre junto al Rey. / Gtres

Además de participar por primera vez en el desfile militar vestida con uniforme, la princesa Leonor también ha debutado en la tradicional recepción a autoridades en el Palacio Real de Madrid, donde los Reyes han recibido a aproximadamente 2500 personas.