Entre el armamento y material bélico que España está enviando a Ucrania para que el país pueda hacer frente a la invasión rusa hay más de 1.300 lanzacohetes. Los dos primeros aviones A400M han partido este viernes de la base de Los Llanos (Albacete). El Ejército de Tierra lleva una semana analizando la disponibilidad de lanzacohetes en sus polvorines y esas primeras partidas de armas incluirán lanzacohetes C-90 y C-100 ‘Alcotán’, diseñados y fabricados en España por la firma Instalaza. El segundo de estos modelos fue adquirido en 2021 por Pakistán. Entre las pruebas a las que fue sometido para medir sus capacidades se encontraba la de impactar sobre un carro T-90 de fabricación rusa, el que ahora utilizan las fuerzas de Vladimir Putin en Ucrania, a más de un kilómetro de distancia. El primero de los cohetes lanzados, capaz de penetrar 70 centímetros de blindaje, alcanzó seriamente al blindado.

El poder militar desplegado por las fuerzas armadas rusas sobre el territorio ucraniano ha sido frenado en buena medida por la efectividad de las armas contracarro que los países occidentales han ido enviando al escenario en los últimos días. Misiles con guía de alta tecnología con como los Javelin estadounidenses o los británicos NLAW están complicando el avance de los carros de combate y blindados rusos. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa de Ucrania, en una semana de resistencia se han destruido 217 carros rusos y cerca de 400 vehículos de combate.

The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.03#stoprussia pic.twitter.com/Jjc0OB90LR

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 3, 2022