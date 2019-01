El independentismo prepara dos grandes actos en la Castellana y Sol durante el juicio del 1-O

Las entidades separatistas quieren denunciar con juicios en la calle la situación a la que se ven sometidos los líderes independentistas y aumentar así la presión hacia las instituciones europeas para que intercedan

A las puertas del inicio del juicio por la organización del referéndum ilegal separatista del 1 de octubre, las entidades independentistas preparan acciones tanto en Cataluña como en varias capitales europeas con el fin de denunciar al estado por juzgar a los líderes independentistas. Algunos de estos actos, según ha podido saber OKDIARIO, se celebraran en Madrid y pretenden situarlos en pleno Paseo de la Castellana y la Plaza de Sol.

Aunque la división interna del independentismo afecta también a las dos entidades que movilizan al separatismo, más a la Assemblea Nacional Catalana -que vive un terremoto interno que puede llevarse por delante a la actual presidenta Elisenda Paluzie acusada de moderada- que a Òmnium Cultural, que con su presidente Jordi Cuixart en la cárcel, se ha distanciado de la vía unilateral y de dar consejos al Govern y a los partidos independentistas más allá de pedir moderación.

La campaña que el independentismo pondrá en marcha a la par que en el Tribunal Supremo de inicio el juicio a los líderes del procés pretende celebrar un total de 1000 juicios en la calle para denunciar la situación a la que están siendo sometidos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Quim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Fuentes de Òmnium señalan que la intención de la campaña que se llevará a cabo es aumentar la presión contra las instituciones europeas para que se fijen en lo que está pasando en el Tribunal Supremo y intercedan, cuando lo consideren necesario, para defender los derechos de los acusados bajo la premisa del separatismo de que son “presos políticos”.

Utilizar el castellano

Algunos de los acusados, como la ex consejera de Asuntos Sociales Dolors Bassa tienen previsto declarar en castellano durante el juicio. La misma estrategia seguirán con toda probabilidad todos los acusados que pertenecen a Esquerra Republicana mientras que los de Junts per Catalunya optarán por la traducción simultánea, una petición que hizo su defensa hace unas semanas y que aún no ha obtenido respuesta por parte del alto tribunal. Los que declararan en castellano quieren, con ello, hacer llegar su mensaje a toda la población.