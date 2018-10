C’s trabaja en la fórmula de la coalición para la candidatura de Valls al Ayuntamiento de Barcelona

Ciudadanos está trabajando con el equipo de Manuel Valls en la fórmula de la coalición electoral para concurrir a las elecciones municipales en Barcelona al considerar que es la opción más ventajosa del partido para mantener toda la financiación estatal y la presencia en los espacios electorales de los medios públicos.

Se trataría así de que C’s y la plataforma de Valls, “Barcelona, capital europea”, unan sus fuerzas en una coalición, han explicado fuentes de ésta, porque si lo hicieran como una agrupación de electores, que es otra de las alternativas, no tendrían los derechos que tienen los partidos que se han presentado anteriormente.

Aunque el ex primer ministro socialista francés mantiene que la plataforma -que cambiará de nombre, según las mismas fuentes- será independiente de cualquier partido político, Ciudadanos es quien financiará esta operación promovida por el partido naranja para intentar ganar la ciudad “a separatistas y populistas”, como ha reiterado Albert Rivera en repetidas ocasiones.

Esta organización ciudadana aspira a integrar a otros partidos, aunque PSOE y PP ya han declinado la oferta si bien los populares podrían sumarse después, una vez tengan los resultados delante.

Aún no se han puesto a hablar de listas, pero las mismas fuentes tienen claro que es muy importante que los futuros concejales, más allá de que sean o no independientes, tengan un perfil “político técnico” porque de lo que se trata es de gobernar y de gobernar la segunda ciudad más importante de España.

No quieren por tanto hablar de nombres todavía, pero sí confirman que pese a haber tentado al ex ministro y ex alcalde socialista de L’Hospitalet de Llobregat Celestino Corbacho -dejó la militancia a principios de este año- éste no se integrará en la plataforma.

Eso no significa que Corbacho no pueda apoyarles durante la campaña electoral, puntualizan, como ya ha hecho con España Ciudadana, la plataforma cívica que lanzó Cs en mayo para promover su idea de unidad de España y contribuir a superar la crisis catalana.

Todo apunta a que tampoco Valls contará con la actual portavoz municipal de C’s, Carina Mejías, ya que él se quiere hacer su propio equipo y hacerlo sin ningún tipo de ataduras.

Si C’s se ha decantado por la propuesta de participar en las elecciones a través de una plataforma en lugar de hacerlo en solitario, como ha hecho hasta el momento, ha sido debido a la situación extraordinaria que se vive en Cataluña, pero en ningún caso se plantean exportar esta idea para presentarse a las municipales en otras ciudades.

Al margen del arrastre del voto ‘constitucionalista’ que atribuyen a Valls, consideran que el ex primer ministro galo puede tumbar a la actual alcaldesa, Ada Colau, porque aseguran que se conoce mejor que ella los entresijos municipales ya que además de otros cargos fue alcalde de Evry, en las afueras de París, durante once años.

Cs se sacude así las críticas que le han caído desde otros partidos al apostar por Valls, al que éstos ven como un paracaidista, sin ningún conocimiento de Barcelona, y un aprovechado porque solo busca relanzar una carrera acabada en Francia.

Será el mes que viene cuando Valls estrene oficialmente su marca y desvele los principales nombres que le acompañarán en esta batalla por Barcelona.

Una batalla que, de momento, ha dejado un tanto descolocados a sus adversarios hasta el punto de que algunos, como ERC, se han sacado también su propio as de la manga al prescindir de Alfred Bosch como candidato a la Alcaldía y elegir al conseller Ernest Maragall.