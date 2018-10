Puigdemont se desmarca de los CDR: “Si van encapuchados y usan la violencia no son del 1-O”

El ex presidente catalán Carles Puigdemont se ha desmarcado completamente de los violentos que este lunes han provocado disturbios y violencia en las calles de Barcelona en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017: “Si van encapuchados y si usan la violencia no son del 1-0“.

En su cuenta de twitter, Puigdemont ha escrito: “Si van encapuchados no son del 1-O. Si usan la violencia no son del 1-O. Lo hicimos a cara descubierta y de forma pacífica. De esta manera vencimos, hace un año, a un Estado autoritario”.

Si van encaputxats no són de l'1O. Si usen la violència no són de l'1O. El vam fer a cara descoberta i de forma pacífica. D'aquesta manera vam vèncer, fa un any, un estat autoritari. Qui té interès que s'infiltri la violència perdedora allà on hem resistit amb una pau vencedora?

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) October 1, 2018