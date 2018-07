Torra no va al congreso del PDeCAT cuyo presidente, el corrupto Trias, reclama unirse a la Crida

El PDeCAT ha elegido al corrupto Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona como presidente de la Mesa de la Assemblea Nacional del PDeCAT —el Congreso en el que escogerán dirección y hoja de ruta—. Trias ha llamado a sumarse a la Crida Nacional per la República, el nuevo proyecto político del ex presidente fugado Carles Puigdemont. y su sucesor, Quim Torra, quien no ha acudido al cónclave.

El coordinador de la Assamblea Nacional de PDeCAT, David Font, ha sido el encargado de anunciar los candidatos para la creación de la Mesa, que se han votado y ha quedado conformada con Irene Mallol y Laia Flotats como vicepresidentas y Álex Mur, Anabel Marcos, y Fanny Carabellido como vocales, tras lo que Trias, elegido presidente, ha intervenido para comenzar el Congreso.

Trias ha subrayado que desde el proyecto político de Puigdemont se ha hecho una llamada al PDeCAT para “dar un paso adelante y juntar a cuanta más gente posible” para conseguir los objetivos marcados por el independentismo.

“Hay que hacerlo desde el espíritu de unidad. Es difícil, pero hay que ser capaces de, desde las diferencias ideológicas, saber que la unidad es básica para el futuro y para lo queremos hacer para el país“, ha dicho sin declinarse por mantener el partido y apoyar a la Crida Nacional, o alinearse con este proyecto.

También ha pedido a los 1.908 asociados inscritos en el Congreso que este paso adelante se haga “desde la generosidad”, lo que a su juicio no implica que no haya discusión, siempre y cuando se busque la cohesión y superar los momentos difíciles, pensando en la responsabilidad que les exigen sus votantes.

Neus Munté, candidata en Barcelona

El presidente de la Mesa del Congreso del PDeCAT ha dado la bienvenida a los asistentes a Barcelona y ha bromeado con que quizá quien debía darla es Neus Munté, la candidata del PDeCAT a las elecciones municipales por la capital catalana surgida de un proceso de primarias.

Esta referencia a Munté llega después de que el lunes la portavoz del PDeCAT, Maria Senserrich, explicara que el partido tiene registrado como marca propia JxCat, lo que suscitó críticas dentro del grupo parlamentario del mismo nombre formado por miembros del PDeCAT e independientes, muchos de ellos próximos a Puigdemont.

Ese mismo día, Puigdemont y el presidente Quim Torra presentaban su proyecto político, anunciaban que en octubre celebrarían una convención para decidir si se constituían como partido y expresaban su voluntad de presentarse a todas las elecciones incluidas las municipales.

Ausencia de Torra

Trias ha hecho el parlamento inicial —que estaba previsto que hiciera el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que finalmente no asistirá al Congreso del PDeCAT— y al finalizar ha presentado a la actual dirección liderada por la coordinadora general, Marta Pascal, para presentar el informe de gestión y rendir cuentas de los dos años de trabajo realizados al frente del partido.

El ex alcalde ha querido destacar que la cúpula saliente “ha dirigido el partido en una situación muy difícil” y ha hecho referencia a los miembros de su formación encarcelados y a los que han abandonado el país.

Antes de hablar Trias, Font ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado que el partido ha diseñado estrategias de éxito y otras que han ido por un “pedregal”, pero ha insistido en que de esta asamblea debe salir una herramienta que acoja a mucha gente que se sienta representada.