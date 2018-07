El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dejado claro que en la reunión del próximo lunes entre los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat, Quim Torra, “no habrá compraventas, hipotecas, regalos ni chollos”, sino que se buscará “establecer un mínimo de confianza” y empezar a “resolver el problema”.

En declaraciones a RNE-Ràdio4, el dirigente socialista ha confiado en que se empiece a producir algún “acuerdo” y ha considerado que “estaría muy bien que hubiera una continuidad en las reuniones y que se establezca un mínimo de confianza, aunque las posiciones sean absolutamente distantes”.

Iceta ha advertido a Torra de que si su planteamiento será simplemente poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación “es muy difícil que haya aproximación” ya que “sobre el referéndum no habrá acuerdo”.

Pero tras “seis años sin un diálogo explícito a ese nivel”, ha admitido que “ya de por sí es una buena noticia” que se produzca la reunión entre los dos mandatarios, por lo que ha pedido que se “aproveche la ventana de oportunidad”.

“C’s no sabe dónde está”

“Es verdad que el independentismo está en un momento delicado, en un cambio de rasante y debe mantener un discurso retórico muy cargado, pero debe decidir si explora otro camino, porque el de la anterior legislatura está agotado”, ha avisado.

Sobre las críticas desde Ciudadanos a que Torra cobrará sus “hipotecas” a Pedro Sánchez tras el apoyo del independentismo en la moción de censura, Iceta ha ironizado con que “Ciudadanos no sabe dónde está porque la moción era para sustituir a (Mariano) Rajoy y no había contrapartidas”.

“Hipoteca, ni una. La gente debe saber que de la misma manera que el independentismo no renuncia a la independencia, el PSOE no renuncia a su modelo hacia un Estado federal. No habrá compraventas, regalos, hipotecas ni chollos, sino partidos que quieren contribuir a resolver el problema. Y como hay partidos (en alusión a Cs) que se aprovechan de que haya un problema, no tienen interés en que se resuelva”, ha dicho.