Arrimadas sobre el acercamiento de los golpistas presos: “Es un nuevo pago al independentismo”

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este lunes el acercamiento de los presos soberanistas a cárceles catalanas, lo que considera un “nuevo pago” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al independentismo a cambio de haber votado a favor de la moción de censura que lo invistió.

En un tuit, ha alertado de que es “increíble que el control penitenciario de encausados por rebelión se deje en manos de quienes siguen amenazando con saltarse las leyes y dar otro golpe”, en referencia al Govern de Quim Torra, que tiene las competencias sobre las cárceles catalanas.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trasladará al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al diputado de JxCat Jordi Sànchez, al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al ex conseller Raül Romeva a la cárcel de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), y a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera Dolors Bassa a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Gerona).

Régimen de visitas

Los internos verán a sus familias el mismo número de horas que hasta ahora y, al igual que el resto de internos con hijos menores de diez años, podrán hacer comunicaciones de convivencia, en la que entran los menores y un adulto acompañante, han explicado fuentes de Servicios Penitenciarios, que puntualizan que se trata de una comunicación mensual de 90 minutos, cuando ahora tenían una de tres horas al trimestre.

Tendrán el mismo tiempo para las comunicaciones por locutorio o con pantalla de cristal con familiares y amigos: 40 minutos a la semana, que se pueden distribuir en dos encuentros de 20 minutos -sábado y domingo- o en una sola uno de los dos días del fin de semana.

Ingreso

Una vez ingresen, serán conducidos al módulo de ingresos, donde se hará la identificación, visita médica y entrevistas con el equipo de tratamiento, y se lees ubicará en un módulo ordinario adecuado a su perfil “de la misma manera que se procede con cualquier interno”, ha precisado la Conselleria.

Su rutina como preventivos es la misma que la de los internos que cumplen condena, participando en actividades formativas, deportivas, artísticas o laborales, aunque al no estar condenados no participan en actividades especializadas en la intervención de un delito.