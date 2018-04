La página web de Euronews, la televisión de información europea subvencionada por la Comisión Europea, ha publicado un artículo firmado por Aleix Sarri, el joven periodista que trabaja como asistente personal del eurodiputado separatista Ramón Tremosa (PDeCAT). La eurodiputada Beatriz Becerra denuncia en OKDIARIO que “sería un insulto para todos los europeos que un medio financiado con dinero público como Euronews difundiera libelos que promueven la desintegración de la UE y la vulneración del marco legal y de valores común”.

La pieza de Sarri —que tiene asignados casi 7.000 euros al mes a cuenta del Parlamento—, efectivamente, glorifica el golpe de Estado de Carles Puigdemont como “el despertar de Europa” desde su mismo título.

Entre citas al dictador Francisco Franco, como inspirador del “actualmente en el Gobierno Partido Popular“, ataca al Estado español por mantener “presos políticos” en “cárcel preventiva” acusados de una rebelión “hecha con urnas de voto”, lo que Sarri califica de “extraña rebelión”.

Y esto es lo más grave para Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara —e incómoda compañera de Tremosa en el mismo grupo político, la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE)—, porque “cuando, como es este caso, el autor de la propaganda desinformativa es un asistente parlamentario contratado por la Eurocámara al que pagamos todos, la cuestión alcanza proporciones escandalosas”.

En los primeros meses de la fuga de Carles Puigdemont a Bruselas, tras su golpe de Estado y su huida nocturna para evitar la cárcel, Aleix Sarri, asistente principal de Tremosa, organizó personalmente actos públicos del ex presidente catalán en la capital europea. De hecho, el eurodiputado del PDeCAT fue acusado de pagar con dinero del Parlamento europeo actividades del partido, al constatarse que Sarri cumplía cometidos y responsabilidades en esos actos.

Finalmente, después del evento en el que decenas de alcaldes agasajaron a Puigdemont vara en mano en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, un escenario contactado por la propia oficina del eurodiputado independentista en la capital europea, Sarri dejó de ejercer como enlace de estas actividades con la prensa.

“La tolerancia de la ciudadanía a las mentiras es cero”, advierte Becerra, “sobre todo cuando, además, le cuestan dinero. Europa no está para tonterías, y menos para fraudes”, concluye. Y así, advierte a su compañero Tremosa de que puede acabar como el ex líder de UKIP, el xenófobo Nigel Farage, o la presidenta del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, embargados por el uso fraudulento de los fondos que le asignaba la Eurocámara y que utilizaron para pagar a empleados de su partido.

“El reglamento de la Eurocámara obliga a que toda la asignación de los diputados se destine a sus actividades en la institución”, recuerda la eurodiputada independiente. “Voy a solicitar al presidente Tajani que instruya sobre esta cuestión al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados, y que examinen si se está produciendo una posible infracción del Código de Conducta”.

Las investigaciones a Farage y Le Pen se llevaron a cabo mediante la oficina europea antifraude (OLAF). Y Tremosa parece que puede estar incurriendo en lo mismo: destinar parte de la asignación económica del Parlamento a actividades que quedan fuera del ámbito de la institución, a través de la dedicación de su asistente parlamentario —”que tiene contratado con cargo a la Eurocámara desde hace 6 años”, recuerda Becerra— a probadas tareas extraparlamentarias de carácter partidista.

Euronews, financiada por la UE

Euronews nació en 1991 como un proyecto para competir con el entonces casi monopolio mundial de las cadenas de información 24 horas, la CNN estadounidense. La idea era ofrecer a los países de la UE principalmente, y al mundo en general, reportajes y noticiarios en varios idiomas con una visión europea de la actualidad. Así, en su accionariado han participado desde su inicio cadenas públicas de todo el continente, incluida RTVE hasta que en 2008 —motivada por la crisis económica— decidió vender su participación.

Becerra denunció públicamente el otoño pasado que Euronews estaba tomando una postura tendenciosa a favor del referéndum ilegal de independencia organizado por la Generalitat de Cataluña. De hecho, la cabecera de la página en Facebook de la cadena estuvo encabezada durante el mes de octubre con una fotografía de las urnas de plástico que se utilizaron el 1 de octubre de 2017 para representar una votación, “que estaba prohibida por el Tribunal Constitucional español”.

El caso es que la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, la búlgara Mariya Gabriel, se vio obligada a responder a una pregunta directa formulada por Becerra a este respecto. Eso sí, tardó más de dos meses —desde el 16 de octubre de 2017 hasta el 23 de diciembre— en atender a la eurodiputada.

La representante en el Europarlamento pretendía que la Comisión explicara si tenía “conocimiento de las fuentes de financiación de Euronews”. Además, recababa información acerca de si el convenio de colaboración por el que la UE subvenciona anualmente a la cadena —y que obliga a ésta a “generar contenidos independientes, pluralistas y sin sesgo”— se estaba cumpliendo.

Becerra preguntaba por la coincidencia de que Euronews estuviera “manteniendo una línea editorial afín al relato creado por el separatismo catalán” la maquinaria propagandista rusa estuviera “actuando para debilitar a la Unión Europea utilizando” la cuestión independentista en esta comunidad autónoma.

La comisaria Gabriel no entró en el fondo de la cuestión, no dio cuenta de quiénes son los accionsitas de la cadena, y se acogió a diversas excepciones del “Reglamento Financiero (CE) n.° 1049/2001 sobre el acceso a los documentos”, para no “mermar la protección de las actividades comerciales y financieras del canal”.

En cuanto a la obligación de la Comisión a vigilar el cumplimiento del convenio en el aspecto editorial para asegurarse el buen gasto del dinero público de los europeos, la comisaria se limitaba a decir que la Comisión no tenía “constancia de que ninguna instancia de Euronews haya fabricado o difundido noticias falsas”.

El Reglamento (CE) N o 160/2009, de 23 de febrero de 2009 es taxativo en lo tocante al asistente parlamentario Sarri, tornado en lobbysta separatista: “Los asistentes parlamentarios acreditados trabajan en los locales del Parlamento Europeo […] y realizan tareas que están directamente relacionadas con el trabajo llevado a cabo por uno o varios diputados al Parlamento Europeo en el ejercicio de sus funciones como diputados al Parlamento Europeo”.

Para finalizar, Becerra llama la atención no sólo sobre el contenido “propagandístico” del artículo sino sobre cómo se identifica el autor: “Aleix Sarri es asistente de un miembro del Parlamento Europeo y coautor de ‘Por qué el euro está fallando'”. Es decir, no sólo antiespañol, parece que también antieuropeo.