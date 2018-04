Con Carles Puigdemont en libertad condicional, vuelve a ser el expresidente de la Generalitat quien controla los tiempos y las decisiones de su grupo parlamentario. Tras la convocatoria de cuatro plenos de investidura que han acabado en nada y con el último todavía aplazado, es decir, sin suspender, los junteros no se plantean presentar ningún candidato nuevo ni hacer más movimientos para desbloquear la legislatura hasta mayo, cuando faltarán 22 días para que el Parlament se disuelva y se convoquen elecciones automáticamente.

El líder de JXCat ha citado para la semana que viene en Berlín, con toda seguridad el miércoles, a todo el grupo parlamentario para definir conjuntamente una estrategia política de aquí al 22 de mayo. Sobre la mesa, Puigdemont valora tres escenarios posibles: presentar un candidato limpio de cargas judiciales ‘in extremis’ antes del 22 de mayo, volverse a presentarse él al debate de investidura a sabiendas que saldría elegido por el Parlament o forzar la convocatoria de elecciones. Fuentes del entorno del ex presidente aseguran a OKDIARIO que los dos últimos son los que cobran más fuerza. El de investirlo a él es el preferido para la CUP, JXCat y una parte del PDeCAT. Pero no para ERC, ya que obligará a Roger Torrent a saltarse la ley para permitir su investidura.

Precisamente, dejarlo todo parado hasta mayo permitiría a Puigdemont y a los suyos encarar la situación con la ley de la presidencia reformada, lo que en un principio, con la propuesta de reforma de JXCat, debería validar una investidura a distancia del candidato, algo que ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional están dispuestos a permitir. A ello se agarra Puigdemont para volver a ser el candidato a la investidura, a la espera de que si no se permite la reforma ni su debate de investidura, se convoquen elecciones anticipadas, un escenario que, como ya les avanzó OKDIARIO en enero, no disgusta al líder de Junts per Catalunya.