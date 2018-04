Puigdemont reúne a los suyos en Berlín para reactivar el ‘plan A’ de su investidura

Carles Puigdemont ya sabe que Jordi Sánchez no va a poder ser investido este fin de semana. En primer lugar, porque el juez Pablo Llarena no le dejará salir de prisión para acudir al debate, y en segundo, porque sin la renuncia de Toni Comín y la abstención de la CUP, el número dos de JxCat no será proclamado President. Con todo esto sobre la mesa, y con una gran manifestación convocada el domingo donde Puigdemont sabe que previsiblemente, uno de lo gritos Mas coreado será el de ‘Puigdemont President’, el líder de JxCat ha convocado a todos los diputados de su grupo parlamentario a una reunión, el lunes en Berlín, para reactivar el ‘plan A’ de su investidura.

La primera opción de Puigdemont, como les avanzó ayer OKDIARIO, es que se apruebe la propuesta de reforma de la ley de la presidencia de forma urgente. El lunes terminó el plazo de enmiendas y ahora hay un breve tiempo para el análisis de la propuesta de reforma en la comisión de garantías estatutarias. Como les explicó este periódico, la propuesta de reforma ya no es solo para investir a Puigdemont, sino también para habilitar en el cargo de ‘consellers’ a todos los que se encuentren en otro país, incluso Marta Rovira, que según ha podido saber OKDIARIO hará una reaparición inmediata en las próximas horas o días para valorar la situación en Cataluña. Rovira está sopesando ahora ser la vicepresidenta del Govern.

La decisión de Puigdemont de volver a ser investido, la toma tras las dificultades de investir cualquier otro candidato propuesto por JxCat. Considera que, en la confrontación con el Estado, él es la mejor opción, aunque sus abogados se lo desaconsejan. Al final, la decisión la toma él en solitario, como la mayoría de veces. Además, el apoyo que le garantizó ayer la CUP a su investidura y la decisión de los tribunales alemanes de suspender la extradición por rebelión y dejarla únicamente, si se acepta, por malversación de fondos públicos, refuerza a nivel internacional su posición.