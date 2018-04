El presidente de los municipios separatistas llama a confrontar con el Estado pese al riesgo de cárcel

Josep Maria Cervera, alcalde de Puerto de la Selva (Gerona) por el PDeCAT, es el nuevo presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Llega al cargo con un objetivo claro: mantener abierta la confrontación con el Estado pese al riesgo de cárcel que ello conlleva. “Todos debemos estar dispuestos a asumir riesgos”, afirma en una entrevista en naciódigital.

Cervera reconoce que tras “la victoria contundente del 1-O”, todo han sido derrotas para la causa separatista. “Es verdad que el 1-O nos salió muy bien, y de lo que hemos hecho después no hemos ganado nada. Hemos perdido. Nos han derrotado, en estas batallas“.

Entiende que esa es la lección de realismo que empuja a ERC a una posición más moderada, pero no la comparte: “En el momento en que bajamos los brazos estaremos firmando nuestra derrota”.

“Buscaré coraje para vencer al miedo”

Asegura conocer los riesgos: “No quisiera ser ningún mártir. Lo que es evidente es que cuando haces el paso sabes que estás comprando números. Lo que no quisiera es haber dado este paso y no hacer lo que creo que toca en este momento por miedo. No digo que no lo tenga, pero buscaré el coraje y la determinación necesarias para vencerlo y poder salir adelante”.

El líder de los alcaldes independentistas defiende la necesidad de colaborar con los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR), los nuevos protagonistas de la causa independentista en las calles. “Si hay interlocución con los CDR, nosotros podemos ser el eslabón que pueda hacer de correa de transmisión entre la parte institucional y la calle”, afirma Cervera.

Neus Lloveras fue la anterior presidenta de la AMI, que dejó este cargo en enero de este mismo año. La también alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por parte del PDeCAT acudió a declarar ante el el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por su implicación en el 1-O.El magistrado del Supremo decretó libertad sin medidas cautelares para ella.

La expresidenta de la AMI afirmó que recomendó a los consistorios votar el en el referéndum ilegal del 1-O, a pesar de las prohibiciones judiciales, tomando como base “los tratados internacionales de autodeterminación y del derecho a decidir”. La acusación popular le interpelaba entonces para que citara uno de esos tratados y Lloveras no conseguía aludir a ninguno, mientras se desvinculaba de la “organización” del 1-O.