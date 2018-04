El delegado del Gobierno en Cataluña dice que no se permitirán manifestaciones violentas de los CDR

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado este martes que las movilizaciones convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) son violencia y ha asegurado que el Gobierno “no lo permitirá” y garantizará el cumplimiento de la ley.

“Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero pacíficamente, y lo que no podemos permitir es que algunos digan que se manifiestan pacíficamente y a la hora de la verdad actúen con coacciones, intimidación y forzando a las personas a hacer cosas que no son su voluntad. Esto es violencia y esto no lo permitiremos”, ha sostenido en rueda de prensa para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según Millo, en las últimas manifestaciones y movilizaciones “se ha producido un incremento de la agresividad” y en algunos casos ha habido actos violentos.

“Esto es un hecho, y evidentemente no permitiremos que esto siga por este camino y se tomarán todas las medidas que estén a disposición del Gobierno y de la Justicia, para que no se instale en Catalunya un modus operandi que se fundamente en las actuaciones violentas en la calle”, ha añadido.

Ha resaltado que la manera de actuar es a través de los cuerpos de seguridad y por la vía judicial “en el ámbito de la investigación para dirimir responsabilidades”.

Refuerzo de la seguridad

Al ser preguntado por si el Gobierno ha puesto en marcha una operación para reforzar la seguridad a algunas personas y sedes de partidos, Millo ha afirmado: “En la medida que hemos constatado un incremento de amenazas e intimidaciones, estamos reforzando la seguridad a personas y edificios que han sido objeto de estas amenazas o intimidaciones”.

Ha argumentado que “forma parte de la principal función de la policía”, la de garantizar la seguridad de las personas y el orden público, y ha señalado que la seguridad ciudadana es competencia de los Mossos d’Esquadra en primera instancia, aunque ha admitido que puede haber un refuerzo por parte de los cuerpos estatales y una coordinación.

Ejército

Sobre la decisión de un Juzgado de Girona de que el Ejército pueda participar en el salón de formación ExpoJove de Girona, pero sin uniforme, Millo ha afirmado que es de “sentido común” que las fuerzas armadas puedan participar en una feria de este tipo, teniendo en cuenta que son una salida profesional para los jóvenes.

Ha considerado que la decisión de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, de prohibir la presencia del Ejército en la feria era “arbitraria e inoportuna”, y ha celebrado que el juez haya dado la razón al Ministerio de Defensa, que había pedido medidas cautelares después de la sanción por tres años acordada por Fira de Girona por incumplimiento del código ético por llevar uniforme.

Millo también ha sido preguntado por la decisión del Gobierno de cesar a la responsable del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC), Annabel Marcos, y ha contestado que se trata de una decisión del Ministerio del Interior en aplicación del artículo 155 tras tener conocimiento de su participación “en un acto ilegal de forma activa”, ya que se ha conocido que transportó urnas para la celebración del referéndum del 1-O.

En relación a la petición de la fiscalía alemana de aceptar la extradición de Carles Puigdemont, Millo ha manifestado su “máximo respeto a las decisiones judiciales” y que el Gobierno queda a la espera de la decisión del tribunal competente.