Los Mossos del 155 dejan a los separatistas hacer pintadas en las calles a sus anchas

Los independentistas campan a sus anchas en Barcelona cuando se trata de utilizar el espacio público. OKDIARIO ha sido testigo directo de cómo el CDR de Nou Barris ha pintado las aceras y el asfalto de la calle de Bunyola, donde un grupo de radicales se ha concentrado este martes ante la sede del PP, mientras los mossos desplegados se limitaban a mirar sin impedirlo.

La calle es suya, cantan. Y lo parece. Porque los agentes de la policía catalana, al mando del Ministerio de Interior desde la aplicación del 155, han asistido a la gamberrada sin inmutarse. “No queremos confrontar”, ha dicho el oficial al mando.

Así que durante una hora, los activistas del CDR han tenido tiempo para realizar todas las pintadas que han deseado en apoyo de Puigdemont, los golpistas encarcelados y esa ‘república catalana’ que imaginan en su mundo de fantasía.

Esta permisividad no agrada a todos los barceloneses. Los más valientes han pasado por el lugar dejando claro que “Cataluña es de todos”, no solo de los que utilizan el espacio de todos en su interés particular. Pero ni por esas. Los mossos han seguido dejando hacer a los miembros del CDR con total impunidad.