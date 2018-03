Un festival de canción flamenca en Amberes recauda fondos para los golpistas catalanes

El movimiento cultural nacionalista flamenco ANZ ha aprovechado la edición de este año del Festival Nacional de la Canción Flamenca en Amberes, en el norte de Bélgica, para recabar fondos en apoyo a los procesados por la causa independentista en Cataluña.

Más de 4.000 simpatizantes flamencos han asistido a la 81ª edición del festival, que se ha celebrado en la sala Lotto Arena de Amberes y este año ha estado muy marcada por la causa soberanista catalana, ha informado la agencia Belga.

Entre otros, se han exhibido imágenes de las supuestas cargas policiales durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre y se ha procedido a una recolecta de fondos entre el público para apoyar a los procesados en España por su vinculación con la organización del referéndum de independencia, aunque no ha trascendido el montante recabado.

“El debate [en Cataluña] es mucho más que sobre la autonomía deseada”, ha opinado Erik Stoffelen, presidente de la Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) . “Desde el 1 de octubre ha ido fundamentalmente sobre el derecho de libre pensamiento, de respetar los valores occidentales como la democracia, respetar la opinión de los demás y que el Gobierno no utilice violencia contra ciudadanos pacíficos inocentes”.

La interpretación de la realidad de loa contecido en Cataluña por parte del líder de la ANZ indica que claramente no tiene concimientos políticos, en su condición de promotor de la canción flamenca.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont no acudió al evento, como esperaban en el festival, al que sí asistieron el presidente del Parlamento Federal, el diputado nacionalista flamenco de la N-VA, Siegfried Bracke, así como el diputado Jan Peumans y el ministro de Transporte, Ben Weyts, ambos también de la N-VA, cuyo líder, Bart De Wever, no acudió este año.