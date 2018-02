El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que ha visitado a las familias de independentistas presos pero justifica la ausencia del PSC en la reunión de Colau con los familiares de los encarcelados porque no quiere hacer política con estas cosas. El dirigente socialista también ha reclamado al independentismo, en una entrevista en Rac1, que actúe con “mirada larga” al elegir un candidato a presidir la Generalitat, y descarta la posibilidad de que se invista a Carles Puigdemont (JxCat).

Al ser preguntado sobre la ausencia del PSC en la reunión que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mantuvo con los familiares de los presos, ha dicho que no quieren participar “del intento de hacer política o sacar rendimiento de algunas cosas”.

“Yo he estado con familiares de presos, pero no he llamado a la prensa. He estado con parejas e hijos”, y ha añadido que sigue de cerca la cuestión pero no comparte el objetivo de algunas campañas de solidaridad del independentismo.

Sobre si ha visitado a los ex conselleres Oriol Junqueras y Joaquim Forn en prisión, ha argumentado que lo pensó pero no lo ve oportuno ni necesario, para evitar que se interprete “como un gesto de cara a la galería para ganar puntos”.