Rajoy afirma que el futuro de Cataluña “pasa por una única vía con dos raíles, la Constitución y el Estatut”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes que el futuro de Cataluña “pasa por una única vía de dos raíles, la Constitución y el Estatut”, y se ha mostrado “optimista” al considerar que “estamos mejor que hace unos meses“, ha apostillado.

En un acto celebrado en la sede del diario La Razón, en Madrid, donde ha presentado al exministro del Interior y diputado del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, protagonista del evento, Rajoy también ha advertido que “los esfuerzos ilegales de algunos” en Cataluña “no solo son inútiles y estériles, sino que tienen graves consecuencias que llevan a la nada y a la melancolía.

Durante su intervención, Rajoy ha ensalzado a Fernández Díaz, al “que le duele especialmente Cataluña“, como un ejemplo de la “muchísima gente” que dedica su vida a España “porque aman su país”, y del que ha destacado su “sentido del deber, lealtad y entrega absoluta al trabajo” a pesar de las “duras situaciones familiares y personales” que ha atravesado el antiguo responsable de la cartera de Interior.

“Aunque algunos no se lo crean, y por lo tanto no actúen en consecuencia, los políticos somos seres humanos y tenemos sentimientos, por sorprendente que le pueda resultar a algunos”, ha deslizado Rajoy con sarcasmo ante los asistentes, entre los que se encontraba la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y buena parte de los miembros de su Gobierno.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, de Defensa, María Dolores de Cospedal, de Justicia, Rafael Catalá, Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, han hecho acto de presencia. También los dirigentes del Partido Popular Andrea Levy y Pablo Casado, así como el exportavoz en el Congreso de CiU Josep Antoni Duran i Lleida o el cardenal Antonio Cañizares.

Rajoy ha tenido más palabras de elogio para Fernández Díaz. “He hecho algunas cosas por mi país, y quiero hacer muchas más, y si las he hecho ha sido fundalmentalmente porque he sabido, y permítanme mi inmodestia, porque he sabido elegir a mis colaboradores. De todos, especialmente de ti Jorge, estoy especialmente orgulloso”, ha dicho el presidente del Gobierno para concluir su intervención.

Después ha tomado la palabra Fernández Díaz, que ha agradecido los halagos de Rajoy y la presencia de varios ministros con los que compartió Gobierno. “Faltaría a la verdad si no dijera que, dadas las circunstancias que he vivido en los últimos tiempos, actos de estas características emocionan”, ha dicho el exministro, que el pasado mes de enero sufrió un infarto.