Desembarco separatista en Madrid: más de 60 cargos públicos arroparán a las ‘Martas’ ante el Supremo

Desembarco separatista en Madrid. Más de 60 cargos públicos catalanes están ya en la capital de España para acompañar este lunes a Marta Rovira y Marta Pascal ante el Tribunal Supremo, donde ambas están citadas por el juez Pablo Llarena por su papel en el referéndum ilegal del 1-O.

En la comitiva están desde la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament, Alba Vergés, a alcaldes como la de Calella y miembro de la dirección del PDeCAT, Montserrat Candini, o el de Prats de Lluçanès y vicesecretario general de ERC, Isaac Peraire, pasando por diputados y senadores, así como la mayoría de los representantes de ERC en el Parlament de Cataluña.

Las dos Martas están citadas por la mañana en el alto tribunal en condición de investigadas por su participación en la organización del referéndum del 1-O y la declaración de la DUI en el Parlament. Rovira será la primera en declarar, a las 9 de la mañana, y Pascal lo hará dos horas más tarde, a partir de las 11.

Además de los muchos cargos públicos que este lunes se ausentarán de su puesto de trabajo para ir a arropar a las dos dirigentes independentistas al Supremo, también estarán allí el ex president Artur Mas; la presidenta de la AMI, Neus Lloveras; el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Cones; la ex consellera de Enseñanza Meritxell Ruiz y el alcalde de Mollerussa y uno de los diputados que suena para sustituir a Carles Puigdemont, Marc Solsona.