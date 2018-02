El ex conseller de Educación Ernest Maragall y la ex consellera de Enseñanza Irene Rigau han coincidido este viernes en considerar que la propuesta de incorporar una casilla para pedir la escolarización en castellano en Cataluña “es puramente partidista: ya no es ni política, es la guerra entre PP y C’s”.

En una entrevista conjunta de TV3, Rigau ha criticado que la iniciativa busca “crear víctimas” en las familias que opten por la escolarización en español porque no hay centros catalanes que tengan a esta lengua como vehicular, aunque sí se enseña el castellano.

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, afirmó el jueves que el Gobierno está estudiando si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, puede incorporar la solicitud de enseñanza en castellano en el formulario de preinscripción.

“El objetivo es dividir”

“El objetivo aquí es dividir: los que dicen que nosotros dividimos a la sociedad están buscando separar a la comunidad, y lo vemos cuando crean territorios”, ha lamentado Rigau, en referencia a la región ficticia de Tabarnia.

Maragall, conseller en el Govern socialista de José Montilla, ha acusado al Gobierno del PP y a C’s de falsear la realidad de la inmersión lingüística, y ha distinguido el uso del catalán como vehicular de que sólo se enseñe en esa lengua: “No es cierto”.

Sobre ese punto, Rigau (PDeCAT) ha abundado en que “un 60% de centros utilizan en inglés para algunas materias, y también el castellano”, y ha pedido distinguir la incorporación de lenguas según la edad, ya que no es lo mismo el Parvulario que la Secundaria, ha dicho.