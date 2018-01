El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avalado este martes la decisión de aplazar del pleno de investidura y ha aplaudido al responsable de haberla tomado, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent: “Gracias por tu compromiso”.

“Gracias presidente Roger Torrent por garantizar la defensa de los derechos de todos los diputados elegidos democráticamente. Gracias por tu compromiso en defensa de Cataluña, la democracia y la recuperación de las instituciones”, ha expuesto en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Missatge de Junqueras des de la presó: "Gràcies president @rogertorrent per garantir la defensa dels drets de tots els diputats escollits democràticament. Gràcies pel teu compromís en defensa de Catalunya, la democràcia i la recuperació de les institucions." — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 30, 2018

Junqueras, encarcelado en Estremera desde el 2 de noviembre, sale en defensa de Torrent ante una decisión que crea diferencias en el independentismo: JxCat y la CUP critican el aplazamiento del pleno y son partidarios de que se celebre como estaba programado.

De hecho, el aplazamiento en realidad ha sido una decisión unilateral del presidente Torrent, que no ha consultado con el candidato Carles Puigdemont, fugado a Bruselas, ni con su partido. De ahí que, en estos momentos, exista un gran malestar en JxCAT y haya comenzado con ERC, partido al que pertenece Torrent, una batalla que venía soterrada desde semanas atrás.

En JxCAT se considera que se dan las condiciones políticas para celebrar hoy mismo el Pleno de investidura. “La democracia no se suspende. Pero el Pleno sí”, ha escrito con ironía en Twitter, el director de Comunicación del PDeCAT, Toni Ara.

“La democràcia no se suspèn”. Però el Ple sí. — Toni Aira🎗 (@toniaira) January 30, 2018

Según fuentes de ERC, Torrent ha tratado de comunicar previamente su decisión a Puigdemont. No lo ha conseguido (al parecer Puigdemont no le ha cogido el teléfono hasta en cinco ocasiones) y ha optado por realizar el anuncio público antes de que el candidato a la investidura conociera la decisión por él directamente. A la hora de redactar esta información, Puigdemont aún no ha reaccionado al aplazamiento del debate.