Los Comités de Defensa de la República (CDR) se preparan para tomar la iniciativa dentro de las acciones que los golpistas diseñan ante la sesión de investidura del presidente de la Generalitat que se va a celebrar este martes. Las células de agitación callejera con que cuenta el separatismo más radical han anunciado que preparan una “excursión”, y, sin citar el destino en sus canales de comunicación públicos, ultiman concentraciones ante el Parlamento catalán.

En una cadena de mensajes, los independentistas anuncian: “Quedan menos de 48 horas para el día de la excursión, tendremos que estar bien preparados PARA TODO, porque será un día largo, también será una gran día para todos y todas.

📣📣ATENCIÓ📣📣

📌Queden menys de 48h per al dia de l’excursió, haurem d’estar ben preparades PER A TOT, perquè serà llarg, també serà un gran dia per a totes.

📣Descanseu i esteu atentes als canals oficials del vostre #CDRenXarxa

📌 Defensem La #República

Iniciem el #Proces pic.twitter.com/W09uou50Gc — 🎗️CDR Cerdanyola (@CDRCerdanyola) 28 de enero de 2018

Fotos de ‘esteladas’ y armas no reales

A través de las redes sociales, los antisistema también piden a sus seguidores: “Descansad y estad atentos a los canales oficiales de vuestro CDR”, al tiempo que les arengan:” ¡Defendamos la República e iniciemos el proceso constituyente!“. Las Fuerzas de Seguridad del Estado están alerta ante posibles actos contra el orden público de unas células callejeras cuya “eficacia” se reconoce en los informes policiales. Y tiene noticia de mensajes que se distribuyen por Whatsapp y Telegram incluso con fotografías en las que aparecen armas falsas o de ‘soft air‘ sobre ‘esteladas.

En ellos, se puede leer este tipo de frases:”: ¡¡Será un día muy intenso!! Me están diciendo que tomemos protecciones físicas para el día 30. De momento no lo quieren hacer público para no exaltarlo todo. No se sabe qué pasará pero en el caso de que acabe mal mejor ir protegidos“.

“Son grupos violentos y organizados”

Los atestados remitidos por la Guardia Civil al Tribunal Supremo y que obran en poder del magistrado Pablo Llarena califican a los CDR como “grupos organizados y violentos preparados por el sabotaje”. Como muestra de ello, recogen sus ataques en la pasada huelga independentista del 8-N en la que lograron cortar las “principales arterias de Cataluña como la AP7, la A2, la N-II, la C-32, la C-154, la N-152, la C-25, la N-340, la A22 ,la C-12 o las vías del AVE”.

Este otro mensaje en las redes advierten de que “la investidura será pronto” y de nuevo menciona esa “excursión a un lugar emblemático y conocido por todos”.

La investidura será aviat. Estem treballant per fer una EXCURSIÓ

👉 a un lloc emblemàtic i conegut per a tots! ATENTES A PROPERA INFO QUE DONAREM! ASSEMBLEA 📆Dilluns ⏰20h 📌On sempre! 🗣️ Vingueu totes i tots, no us oblideu que juntes som imparables, som més fortes! ✊ — CDR Sant Quirze V.🎗️ (@cdrSQV) 27 de enero de 2018

Para acudir al Parque de la Ciutadela, donde se encuentra situado el Parlament, y a pesar de que la Policía Nacional cerrará todos los accesos, los CDR se han organizado. En sus comunicaciones, informan de la posibilidad de salidas en autobús, coche o tren. En esas cadenas de mensajes, los separatistas indican lugar, hora de salida y precio: entre los 5 y los 15 euros, según la zona de Cataluña desde donde partan. Y para cualquier duda, proponen una dirección de correo electrónico o “contactar con vuestro CDR para ir todos juntos a defender nuestras instituciones”.

La llamada a movilizarse de estos grupos radicales, que tuvieron un papel “fundamental” (según el propio atestado del Instituto Armado) en ese denominado ‘paro de país’ el pasado noviembre en Cataluña, coincidirá con otro anuncio: el de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La ANC también se prepara

La plataforma separatista y uno de los brazos civiles del golpe ha anunciado que concentrará a sus simpatizantes y afiliados ante la sede del Parlamento autonómico en el Parque de la Ciutadella de Barcelona a la misma hora del inicio de la investidura: las 15.00 horas.

Es la hora en la que el presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, ha anunciado que comenzará la sesión de investidura, y en la que se especula con la presencia del expresidente prófugo, Carles Puigdemont, a quien Torrent ha propuesto para dirigir el Ejecutivo autonómico pese a la prohibición del Tribunal Constitucional tras la presentación de un recurso por parte del Gobierno.