El independentismo organiza un ‘rodea el Parlament’ con caretas de Puigdemont para la investidura

La ANC ha convocado en las redes sociales una concentración para rodear el Parlament el día del debate de investidura del ex presidente del Govern fugado en Bruselas, Carles Puigdemont. “Recuperemos el Parlament y el Govern”, es la consigna que han manifestado en su perfil de Twitter. Esta vez, la convocatoria tendrá una novedad: muchos irán con caretas de Puigdemont.

Aquest dimarts, 30 de gener, recuperem el Parlament!

A les 15 h, al passeig Lluís Companys, defensarem la democràcia i la República#oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/v34jCzE9hb — Assemblea Nacional (@assemblea) 26 de enero de 2018

Varios separatistas están difundiendo enlaces para imprimir la máscara con la forma del ex presidente del Govern y manuales de cómo recortarlas. “¡Concentración masiva el día de la investidura en el Parlamento con caretas de en Puigdemont!”, señalan en sus mensajes en las redes.

Uno de las asociaciones que está detrás de esta iniciativa la Asamblea en Defensa de las Instituciones catalanas (ADIC). “No es que no les guste lo que votamos, es que no les gusta que se vote. Pues aunque no les guste, Carles Puigdemont es nuestro presidente porque así lo ha decidido el pueblo de Cataluña”, manifiestan desde su perfil en Twitter bajo el lema ‘Todos somos Puigdemont’.

No és que no els agradi el que votem, és que no els agrada que es voti. Doncs encara que no els agradi, en @KRLS és el nostre president perquè així ho ha decidit el poble de Catalunya. #TotsSomPuigdemont pic.twitter.com/iAo48kNCml — adic_EMC (@AdicEmc) 26 de enero de 2018

Otras de las plataformas que secundan esta idea es la plataforma ‘Construïm república’, que se encarga de viralizar dinámicas para popularizar el independentismo catalán. Hace unos días fomentó en redes un concurso en el que los separatistas tenían que hacerse una foto con la careta de Puigdemont en distintos puntos de Cataluña.

Hace unos días, se popularizó en las redes sociales un disfraz de Puigdemont para llevar puesto de cara a la investidura telemática del ex presidente de la Generalitat. El disfraz consiste en las gafas y la peluca que tanto caracterizan al candidato de JxCat.