El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) y diputado electo, Eduard Pujol, ha afirmado hoy que el mensaje de Navidad del Rey “volvió a ser el del Rey del 155”, pues parece que “el Rey se siente más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que no a la voluntad expresada en las elecciones”.

En la tradicional ofrenda floral a la tumba del primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, Pujol ha indicado que “el Rey, voluntariamente o por omisión, obvia la voluntad de los catalanes en las urnas”, y ha señalado que, “aunque hay quien ha destacado que el tono” del discurso del monarca se ha suavizado, el “fondo” sigue siendo el mismo.

Ha considerado que “sorprende” que el Rey “no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas” y que la de ayer “era una muy buena oportunidad para recuperar el sentido de Estado”, aunque Felipe VI “se alineó nuevamente” con la postura política del Ejecutivo central -“con ese sinsentido”, ha dicho Pujol-.

Pujol también ha dicho que esta es “una Navidad excepcional porque no estamos todos”, en referencia a los presos independentistas y al ex president Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers que se encuentran en Bélgica, lo que ha señalado que es una “situación absolutamente injusta y triste que no se debería repetir nunca más”.